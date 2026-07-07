「チームより自分のエゴを優先」：ブラジル代表のW杯敗退を受け、ロタール・マテウスがネイマールを批判

延長10分、ネイマールがPKで決めたゴールは、スコアを飾るだけだった。マテウスは、その前後の行動を批判している。

PK前に34歳のネイマールはノルウェーGKオルヤン・ナイランドに執拗に挑発的な言葉を投げかけ、得点後もブラジルが次ラウンド進出にあと1点が必要な状況にもかかわらず、ナイランドに向かってダッシュし挑発的なジェスチャーで喜んだ。

しかし追加点は生まれず、ネイマールの代表キャリアは不名誉な幕切れとなった。カルロ・アンチェロッティ監督は、怪我を押してでも26人の代表メンバーに招集し、W杯での有終の美を期していた。

ネイマールはグループリーグ初戦と2戦目を欠場し、途中出場は2回だけ。PK以外の活躍はなかった。試合直後、34歳の彼は代表引退を表明した。