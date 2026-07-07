「ブラジルが負けて嬉しい。あの嘆きと大げさな身振りは見飽きた」と代表出場記録保持者はスカイのコラムで、W杯1回戦でノルウェーに1–2で敗れたセレソンを酷評した。
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翻訳者：
「チームより自分のエゴを優先」：ブラジル代表のW杯敗退を受け、ロタール・マテウスがネイマールを批判
マテウスはネイマールを直接批判し、特に終盤の同点PKについて「素早く蹴るべきところをGKと議論し、チームより自己を優先させた」と厳しく語った。
このブラジルのスーパースターはスコアレスの終盤に途中出場したが、その直後、エルリング・ハーランドに11分で2得点を許し、南米のW杯夢が突然消えるのを目の当たりにした。
- AFP
ネイマール、代表でのキャリアに幕を閉じる
延長10分、ネイマールがPKで決めたゴールは、スコアを飾るだけだった。マテウスは、その前後の行動を批判している。
PK前に34歳のネイマールはノルウェーGKオルヤン・ナイランドに執拗に挑発的な言葉を投げかけ、得点後もブラジルが次ラウンド進出にあと1点が必要な状況にもかかわらず、ナイランドに向かってダッシュし挑発的なジェスチャーで喜んだ。
しかし追加点は生まれず、ネイマールの代表キャリアは不名誉な幕切れとなった。カルロ・アンチェロッティ監督は、怪我を押してでも26人の代表メンバーに招集し、W杯での有終の美を期していた。
ネイマールはグループリーグ初戦と2戦目を欠場し、途中出場は2回だけ。PK以外の活躍はなかった。試合直後、34歳の彼は代表引退を表明した。
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