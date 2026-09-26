IPA Sport
翻訳者：
「チームはすべてを出した」 ジョバンニ・ディ・ロレンツォ、ベルギーに0-2で敗れたにもかかわらずイタリアの戦い方を擁護
ローマの観衆、本拠地での崩壊にブーイング
ロベルト・マンチーニの代表監督としての船出は厳しいものとなり、イタリア代表はスタディオ・オリンピコでベルギー代表に0-2で完敗した。前半にパリ・サンジェルマンFWミカ・ゴッツのゴールで主導権を握ったアウェーのベルギーは、その後、途中出場のドディ・ルケバキオが鋭いカウンターから試合を決定づけた。この敗戦にはローマの観衆から大きなブーイングが飛び、さらにイタリア代表がホームで2失点以上を喫し、無得点のまま敗れたのは、この40年でわずか2度目となった。
- LaPresse
「チームはすべてを出し切った」
試合終了後、UEFAの取材に応じたディ・ロレンツォは、高くついた守備のミスが、決定力の高い相手攻撃陣を前に勝敗を分けたと認めた。この日の自チームの戦いぶりについて、ナポリの主将は次のように語った。「チームはすべてを出し切ったし、良いスタートを切りたかっただけに残念だ。改善しなければならない。
「ベルギーには際立った個の力を持つ選手が何人かいて、今夜は僕たちのあらゆるミスを最大限に突くことで、それを示した。残念なのは、2点目を許した時点では、僕たちが試合の主導権を握り始めていて、同点に追いつくためのチャンスも作れていたことだ。
「ただ、このパフォーマンスから得られるポジティブな点もある。前半は、熱意と前からプレッシャーをかけたいという気持ちが先走ってしまったが、それこそが正しいアプローチであり、まさに監督が僕たちに求めていることだ」
サイドバック、ベルギー人プレーメーカーを称賛
イタリアの守備の綻びを嘆くだけでなく、ディ・ロレンツォはナポリでのチームメートであるケビン・デ・ブライネにも特別な賛辞を送った。デ・ブライネは、試合開始から1時間を迎える直前にハンス・ファナケンと交代するまで、マルク・ファン・ボメル率いるチームの攻撃を操っていた。
その司令塔としての決定的な貢献を認めたディ・ロレンツォは、こう語った。「彼は並外れた選手だ。毎日トレーニングで彼を見られるのは幸運だと思っている。今夜は素晴らしい試合をした。我々にとっては残念なことにね。彼のクオリティーに疑いの余地はまったくない」
- Flash Press Agency
ネーションズリーグのライバル勢が試練に臨む
マンチーニは、9月28日月曜日に控える難しいトルコへのアウェー戦を前に、自チームの士気を素早く立て直し、戦いを軌道に戻さなければならない。一方のベルギーは同日に欧州の強豪フランスをホームに迎え、白星スタートの維持へすぐに意識を切り替える。この第2節の結果は、ネーションズリーグのグループの行方を占う序盤のバロメーターとなる。
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