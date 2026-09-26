試合終了後、UEFAの取材に応じたディ・ロレンツォは、高くついた守備のミスが、決定力の高い相手攻撃陣を前に勝敗を分けたと認めた。この日の自チームの戦いぶりについて、ナポリの主将は次のように語った。「チームはすべてを出し切ったし、良いスタートを切りたかっただけに残念だ。改善しなければならない。

「ベルギーには際立った個の力を持つ選手が何人かいて、今夜は僕たちのあらゆるミスを最大限に突くことで、それを示した。残念なのは、2点目を許した時点では、僕たちが試合の主導権を握り始めていて、同点に追いつくためのチャンスも作れていたことだ。

「ただ、このパフォーマンスから得られるポジティブな点もある。前半は、熱意と前からプレッシャーをかけたいという気持ちが先走ってしまったが、それこそが正しいアプローチであり、まさに監督が僕たちに求めていることだ」