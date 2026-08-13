タは、コンパニとアロンソがともに名高い現役時代を過ごしたことが、2人に明確な優位性をもたらしていると考えている。ピッチ上のリーダーとして積み重ねてきた豊富な経験が、現代のチームにおける複雑な力学をマネジメントする助けになっているという。

「2人は選手として非常に大きなキャリアを築いてきた。だからこそ、一緒に仕事ができるのは本当に素晴らしい。ロッカールームやグループがどう機能するのかを、本当によく理解しているからだ」とタは認めた。

「2人とも選手時代から素晴らしいリーダーだった。だから、一緒に仕事ができるのは本当に最高の気分だ。素晴らしい人柄で、素晴らしい指導者でもあるし、実際にとても楽しんでいる」