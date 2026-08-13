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「チームの感情をつかむ」 バイエルン・ミュンヘンのスター、ジョナタン・ターが、ヴァンサン・コンパニとシャビ・アロンソがロッカールームを掌握する名手である理由を説明
伝説的な指導者たちの下で働く
ターは、コンパニ監督とアロンソ監督の下で働く中で得た前向きな経験について明かした。このセンターバックは、キャリアの中で高く評価される2人の指揮官から学べたことを非常に恵まれていると感じている。
アロンソ監督は以前、バイエル・レバークーゼンでターを指導し、DFが2025年にバイエルンへ移籍する前の2023-24シーズンにはブンデスリーガ優勝という成功を収めた。現在ターは、元マンチェスター・シティ主将コンパニ監督の的確な指導の下で、さらなる成長を続けている。両指揮官はともに、欧州サッカーの最高峰で素晴らしい現役キャリアを築いた。ターによれば、その豊富なピッチ上での経験は、現代的な指導アプローチに完璧に生かされているという。
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現代のロッカールームを理解する
タは、コンパニとアロンソがともに名高い現役時代を過ごしたことが、2人に明確な優位性をもたらしていると考えている。ピッチ上のリーダーとして積み重ねてきた豊富な経験が、現代のチームにおける複雑な力学をマネジメントする助けになっているという。
「2人は選手として非常に大きなキャリアを築いてきた。だからこそ、一緒に仕事ができるのは本当に素晴らしい。ロッカールームやグループがどう機能するのかを、本当によく理解しているからだ」とタは認めた。
「2人とも選手時代から素晴らしいリーダーだった。だから、一緒に仕事ができるのは本当に最高の気分だ。素晴らしい人柄で、素晴らしい指導者でもあるし、実際にとても楽しんでいる」
戦術よりも感情的なつながり
両指揮官はいずれも優れた戦術眼で知られているが、ターは、彼らの真の強みは卓越したマネジメント能力にあると強調した。どれほど優れた戦術システムであっても、チーム全体の納得と共感がなければ機能しないと指摘している。
「最も重要なのは、彼らがチームにどう向き合うかだと思う。どんなに優れた戦術を持っていても」と彼は説明した。「チームとの本当のつながりがなく、チームがあなたのやろうとしていることを理解し、感じ取れなければ、うまくはいかない。
「たとえその戦術自体が良さそうに聞こえたとしても。2人とも、感情面でチームをつかむ力があり、全員が耳を傾け、求められていることに従うようにできると思う」
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DFLスーパーカップ決戦が近づく
ターとバイエルンのチームメートは現在、今季初の主要タイトル獲得に向けた戦いの準備を進めている。バイエルンは注目のDFLスーパーカップで宿敵ボルシア・ドルトムントと対戦する。国内屈指のビッグマッチは8月22日（土）に開催される予定だ。
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