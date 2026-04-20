「チームの実力がよくわかる」――カーティス・ジョーンズは、エバートンを痛烈に批判した。同クラブが「最悪の年」の一つを経てリヴァプールに2ポイント差で追いついたことを祝っていたはずだとの示唆に対してだ。

「これは我々と彼らがどんなチームかを示している」とジョーンズは語った。「我々が最悪のシーズンの一つを過ごしている中で、彼らは2ポイント差まで迫ったことを祝っている。それを飛躍の一歩だと考えるなら、ふん、何とも言えないね」 このコメントは、キャプテンのヴィルジル・ファン・ダイクが110分に決勝点を挙げ、ライバルに8ポイント差をつけたリヴァプールの歓喜を反映している。

この結果、リヴァプールは5位以内とCL出場権獲得へ大きく前進した。混乱のシーズンを率いるスロット監督の下、それが最低限の目標だ。

「追いかけてくるチームは気にしない。前だけを見て、チャンピオンズリーグに出場しなければならないと分かっている」とジョーンズは語った。