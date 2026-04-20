AFP
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「チームの実力がよくわかる」――カーティス・ジョーンズは、エバートンを痛烈に批判した。同クラブが「最悪の年」の一つを経てリヴァプールに2ポイント差で追いついたことを祝っていたはずだとの示唆に対してだ。
ジョーンズがエバートンのメンタリティを嘲笑
リヴァプールのMFは、ヒル・ディキンソン・スタジアムでの土壇場2-1勝利後、率直に語った。Viaplayの試合後インタビューで、アカデミー出身の彼は、プレミアリーグでエヴァートンがリヴァプールに追いつくという試合前の話題に言及した。ジョーンズは、両クラブの期待値には大きな隔たりがあると強調した。
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「それが彼らのチームを示す」
「これは我々と彼らがどんなチームかを示している」とジョーンズは語った。「我々が最悪のシーズンの一つを過ごしている中で、彼らは2ポイント差まで迫ったことを祝っている。それを飛躍の一歩だと考えるなら、ふん、何とも言えないね」 このコメントは、キャプテンのヴィルジル・ファン・ダイクが110分に決勝点を挙げ、ライバルに8ポイント差をつけたリヴァプールの歓喜を反映している。
この結果、リヴァプールは5位以内とCL出場権獲得へ大きく前進した。混乱のシーズンを率いるスロット監督の下、それが最低限の目標だ。
「追いかけてくるチームは気にしない。前だけを見て、チャンピオンズリーグに出場しなければならないと分かっている」とジョーンズは語った。
ゴールキーパー不足が深刻化している
アウェイスタンドは歓声に包まれたが、スロット監督にはGK陣に不安が漂った。アリソンが離脱中で、ママルダシュヴィリもエヴァートン戦で衝突し病院へ。ジョージア代表は担架で運ばれ、3番手GKウッドマンが急きょデビューした。
スロット監督は試合後、「彼は病院へ搬送された。開放創に見えるが、長期離脱にはならないだろう。来週の出場は様子を見て判断する」と語った。
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トップ5に注目
この勝利でリヴァプールはチャンピオンズリーグ出場圏内をキープし、マンチェスター・ユナイテッドとアストン・ヴィラを追走。6位チェルシーには7点差をつけた。残りの日程が苦境のシーズンを成功に導くかを決める。クリスタル・パレス戦に加え、オールド・トラッフォードでのマンチェスター・ユナイテッド戦が山場だ。