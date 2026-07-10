彼の欠場はトーマス・トゥヘル監督にとって痛手だ。ライスは急成長中のエリオット・アンダーソンと並んでイングランド代表のダブル6で定位置を確保している。グループリーグ最終戦のパナマ戦で彼が温存された際、10番のジュード・ベリンガムがやや下がり、モーガン・ロジャースが起用された。

右サイドバックも課題だ。クアンサの出場停止異議は却下され、ジェームズの太もも負傷も不安要素。代役候補はスペンスかセンターバックの選手で、コンサが右に回りストーンズがセンターに入る案もある。