ライス選手は太ももと背中の筋肉にもトラブルを抱えている。直近で2度の練習を欠席した。土曜23時のノルウェー戦に間に合うかは現時点では不明だ。
AFP
翻訳者：
チームの主力選手が隔離！ノルウェー戦を控えたイングランドの悩み
彼の欠場はトーマス・トゥヘル監督にとって痛手だ。ライスは急成長中のエリオット・アンダーソンと並んでイングランド代表のダブル6で定位置を確保している。グループリーグ最終戦のパナマ戦で彼が温存された際、10番のジュード・ベリンガムがやや下がり、モーガン・ロジャースが起用された。
右サイドバックも課題だ。クアンサの出場停止異議は却下され、ジェームズの太もも負傷も不安要素。代役候補はスペンスかセンターバックの選手で、コンサが右に回りストーンズがセンターに入る案もある。
ノルウェーでも人事面での懸念がある
一方、ノルウェーでも数選手が体調を崩し、起用が懸念されている。GKナイランドはFOXに「課題はあるが最善を尽くしている。チームドクターは多忙だ」と語った。「休み中に感染したかもしれない。土曜のイングランド戦には万全の状態で臨みたい」
記者会見で咳き込みながらステール・ソルバッケン監督は「エアコン、移動、ロッカールームなど要因は多い。50人超の集団だから、感染者は出てもおかしくない」と語った。
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