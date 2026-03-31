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「チームの一員として迎え入れてくれた」――セルヒオ・アグエロが語る、アルゼンチンの2022年ワールドカップ優勝と、リオネル・メッシらが2026年大会に向けて準備万端だと確信する理由
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2022年ワールドカップ
この優勝は、アルゼンチンという国にとって、そしてとりわけリオネル・メッシにとって記念すべき瞬間となった。メッシは代表チームで長年優勝を目前にしながらも手が届かなかったが、ついにその頂点を極めることができたのだ。
アトレティコ・マドリードやマンチェスター・シティ、そしてアルゼンチン代表において、キャリアの大半で重要な役割を果たしてきたアグエロだったが、この栄光には加わることができなかった。このストライカーは心臓の問題により、その1年前に引退を余儀なくされており、チームの歴史的な快進撃の一員にはなれなかったのだ。それでも、長年のチームメイトたちは彼をその喜びに巻き込み、決勝戦がアルゼンチンの勝利で幕を閉じた後の祝賀会では、アグエロがメッシを肩車する姿が話題となった。
アグエロは、あの日について「苦い思い出よりもはるかに甘い」と語り、今でも人生で経験した最高の瞬間の一つとして大切にしていると述べた。
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アグエロの発言
「それはアルゼンチン人全員にとって信じられないような瞬間でした」とアグエロはStakeを通じてGOALに語った。「ワールドカップで優勝するのは本当に久しぶりのことでしたし、素晴らしい大会を経て、私が史上最高だと思う決勝戦で成し遂げられたものです。レオは優勝に値していましたし、選手全員やコーチングスタッフも同様です。彼や彼らのために、心から嬉しく思いました。
「心臓の問題で引退しなければならなかったため、現地には行けなかったが、彼らはまるで自分がその一員であるかのように感じさせてくれた。私だけでなく、カタールでの優勝へとつながる過程に関わったものの、様々な事情で現地に行けなかった多くの選手たちもそうだ。
「それはレオと、参加したすべての選手たちの偉大さを物語っている。我々は皆、彼らに自分たちの代表として見出されていた。そのプレースタイル、精神、そしてアルゼンチン人ならではの独自のアイデンティティを通じてだ。彼らと共に祝賀の場に立ち、その一員として迎えてくれたことへの感謝は決して忘れない。それは私にとって最も美しい思い出の一つだ。」
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2026年のチーム
アルゼンチン代表は今夏、王座防衛に挑むことになっており、3年半前に優勝を果たした当時のメンバーの多くが引き続きチームに名を連ねると見られている。メッシの出場は公式にはまだ確認されていないが、今夏もチームの中心選手の一人となることが広く予想されている。
過去の優勝チームには、世代交代を見逃したり、ベテラン選手への依存が長引いたりする懸念が常に付きまとうが、アグエロはリオネル・スカローニ監督がこれをうまく対処していると信じている。 メッシ、ニコラス・オタメンディ、ロドリゴ・デ・パウといったベテランに加え、チームには2022年ワールドカップ当時まだ若かったエンツォ・フェルナンデスやジュリアン・アルバレスのような選手や、攻撃陣のニコ・パス、フランコ・マスタンツォーノ、ジュリアーノ・シメオネといった全く新しい顔ぶれも加わっている。
「スカローニ監督はカタール大会のチームの精神を維持しようとしていると思う」とアグエロは語った。「[アンヘル]・ディ・マリアのような主力選手の一部は今後チームにいないことになるが、コーチングスタッフはその不在による影響を和らげられる選手たちを見つけ出している。
「彼は中核となるグループを維持している。これは非常に重要だ。非常に若く、栄光を渇望し、アルゼンチン代表でプレーすることの意味を理解している新戦力の加入は、大きな財産だ。彼らには経験が不足しているかもしれないが、ベテランたちが代表チームへの情熱を植え付ける役割を担うことになるだろう」
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メッシの影響力
今夏のワールドカップはメキシコ、カナダ、米国で開催されるが、メッシはMLS入り以来、これら3カ国すべてにおいてサッカー界に直接的な影響を与えてきた。MLS最優秀選手賞を2度受賞した彼は、昨シーズン、インター・マイアミのMLSカップ制覇に貢献したほか、北米での最初の功績として、メキシコのチームも多数参加したリーグス・カップでの活躍も挙げられる。
アグエロは、長年のチームメイトであり友人であるメッシがアメリカでキャリアを続ける様子を遠くから見守ってきたが、メッシがアメリカのサッカーに与えた影響は極めて大きなものとして記憶に残ると確信している。
「その影響力は否定できない」と彼は語った。「レオの加入によって、MLSには『前』と『後』があると思う。インター・マイアミは今や最も価値のあるクラブだ。そして、彼がファンにとってどれほど重要な存在であるかは言うまでもない。彼がプレーするスタジアムはどこも満員で、ファンは彼のプレーを楽しんでいる。メッシは、MLSが成長し、他の主要リーグの中で確固たる地位を築くために必要だった後押しを与えてくれたのだ。」
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次は何が待っているのでしょうか？
今夏のワールドカップを控え、アルゼンチンの3月の試合に注目が集まっている。スペインとの「フィナリッシマ」開催案が白紙となったものの、メッシ率いるアルゼンチン代表は、金曜日にモーリタニアと、火曜日にザンビアと対戦し、ワールドカップに向けた2試合の調整試合を行う予定だ。