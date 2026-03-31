「チームの一員として迎え入れてくれた」――セルヒオ・アグエロが語る、アルゼンチンの2022年ワールドカップ優勝と、リオネル・メッシらが2026年大会に向けて準備万端だと確信する理由

この優勝は、アルゼンチンという国にとって、そしてとりわけリオネル・メッシにとって記念すべき瞬間となった。メッシは代表チームで長年優勝を目前にしながらも手が届かなかったが、ついにその頂点を極めることができたのだ。

アトレティコ・マドリードやマンチェスター・シティ、そしてアルゼンチン代表において、キャリアの大半で重要な役割を果たしてきたアグエロだったが、この栄光には加わることができなかった。このストライカーは心臓の問題により、その1年前に引退を余儀なくされており、チームの歴史的な快進撃の一員にはなれなかったのだ。それでも、長年のチームメイトたちは彼をその喜びに巻き込み、決勝戦がアルゼンチンの勝利で幕を閉じた後の祝賀会では、アグエロがメッシを肩車する姿が話題となった。

アグエロは、あの日について「苦い思い出よりもはるかに甘い」と語り、今でも人生で経験した最高の瞬間の一つとして大切にしていると述べた。