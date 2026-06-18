CR7は良い位置の味方にパスせず、無理に単独シュートを選択。しかしそのシュートに威力はなかった。41歳の彼は走らず、守備への貢献も少なかった。

米テレビ局フォックスの解説者アンリは、後半にフランシスコ・コンセイサオのクロスをロナウドがフリーのブルーノ・フェルナンデスへ渡さず直接シュートした場面を「ゴールを必要としているのはチームであって、君ではない」と指摘。そのシュートは大きく枠を外れた。

「ゴールが欲しくて彼はパスを蹴った。DFは2人を同時に視界に入れられ、守りが楽になる。それが大事だ。皆もブルーノ・フェルナンデスの反応を見たはずだ」と、マンチェスター・ユナイテッドの悲しむMFスターに言及しながらアンリは語った。