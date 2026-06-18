セレソンのグループリーグ初戦で、アル・ナスルのスーパースターは、すでに低調だったポルトガル代表の中でも特に精彩を欠いた。
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「チームに必要なのはゴールだ、君じゃない」：ティエリ・アンリが、ワールドカップ開幕戦でのクリスティアーノ・ロナウドのパフォーマンスを率直に批判した。
CR7は良い位置の味方にパスせず、無理に単独シュートを選択。しかしそのシュートに威力はなかった。41歳の彼は走らず、守備への貢献も少なかった。
米テレビ局フォックスの解説者アンリは、後半にフランシスコ・コンセイサオのクロスをロナウドがフリーのブルーノ・フェルナンデスへ渡さず直接シュートした場面を「ゴールを必要としているのはチームであって、君ではない」と指摘。そのシュートは大きく枠を外れた。
「ゴールが欲しくて彼はパスを蹴った。DFは2人を同時に視界に入れられ、守りが楽になる。それが大事だ。皆もブルーノ・フェルナンデスの反応を見たはずだ」と、マンチェスター・ユナイテッドの悲しむMFスターに言及しながらアンリは語った。
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ロナウドは失点についてGKに不満を漏らした
さらにロナウドは失点時にGKディオゴ・コスタに激怒。FCポルトの守護者はショートコーナーからのクロスを危険区域でクリアせず、ゴールライン上に立ち尽くした。
結果、優勝候補のポルトガルはW杯2度目の出場となるコンゴ民主共和国と1－1で引き分けた。
PSGのジョアン・ネヴェス（6分）がセレソンに先制点をもたらしたが、前半終了間際の45分+5にニューカッスルのヨアン・ウィッサが同点弾を奪った。