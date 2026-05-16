「率直に言って、監督が採用しようとした戦術はアイントラハト・フランクフルトに合わなかった」とブルカルトは、土曜日のVfBシュトゥットガルト戦（2-2）後にARDの取材に語った。
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「チームに合わなかった」ブンデスリーガのスター選手が監督を公に批判
ブルカルトは監督への異例の公然批判を相対化した。チームもリエラの戦術を十分に機能させられなかったと説明し、「まずチームが失敗し、監督も望む成果を得られなかった」と続けた。
この発言以前にも、両者の関係はぎくしゃくしていた。数週間前、リエラがアシスタントコーチを通じてブルカルトのフィットネスや守備を批判。これを受け、25歳のブルカルトは代理人を通じてスポーツディレクターのマルクス・クローシェに苦情を申し立てたとされる。 この騒動は5月初めの記者会見で取り上げられ、リエラは「何を説明すればいいのか。どうせ好きなように書くのだろう」と記者たちに怒りを示した。また、「2週間も前の話だ」と述べ、事実を間接的に認めた。
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アイントラハト・フランクフルトのジョナサン・ブルカルトが侮辱行為でアルバート・リエラから罰金。
先日のブンデスリーガの試合で、最近レギュラーを失ったブルクハルトは、途中出場してボルシア・ドルトムント戦で87分にフランクフルトの3－2となる決勝点を奪った。直後、彼はリエラ監督に激しいスペイン語の暴言を吐いた。
この行為に対しリエラ監督はチーム全員の前でブルカルトを厳重注意し、2万ユーロの罰金を科した。 最終節のシュトゥットガルト戦でもベンチスタートとなったが、後半30分から出場し2本のPKで2－2の引き分けに導いた。しかしチームは7位フライブルクを上回れず8位で終了。2020年以来、欧州カップ戦出場を逃した。
アルベルト・リエラの退任が決定的。アイントラハト・フランクフルトはアディ・ヒュッターの復帰を検討か。
リエラはブルクハルトとの小競り合い以前からアイントラハト内で物議を醸し、複数主力とも不和と報じられている。44歳の彼はシュトゥットガルト戦でフランクフルト監督として最後の指揮を執り、退任が避けられない状況だ。
2月初めに前任者トップメラーの解任を受けて就任し、契約は2028年まで残っているが、解任は避けられない。土曜の試合ではファンからブーイングを受け、「何にも感謝しない」と書かれたスペイン語のプラカードも掲げられた。 VfB戦後の会見でリエラは「勝てなければ十分ではない。私の仕事は勝つこと。それを受け入れる」と語った。
後任探しはすでに本格化しており、『キッカー』によると、2018～2021年にアイントラハトを率い、昨年10月からフリーのアディ・ヒュッターの復帰も検討されている。
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アルベルト・リエラスのアイントラハト・フランクフルトでの成績
ゲーム
14
勝利
4
引き分け
5
敗戦
5
得点
21:20
1試合平均得点
1.21