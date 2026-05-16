「チームに合わなかった」ブンデスリーガのスター選手が監督を公に批判

ブルカルトは監督への異例の公然批判を相対化した。チームもリエラの戦術を十分に機能させられなかったと説明し、「まずチームが失敗し、監督も望む成果を得られなかった」と続けた。

この発言以前にも、両者の関係はぎくしゃくしていた。数週間前、リエラがアシスタントコーチを通じてブルカルトのフィットネスや守備を批判。これを受け、25歳のブルカルトは代理人を通じてスポーツディレクターのマルクス・クローシェに苦情を申し立てたとされる。 この騒動は5月初めの記者会見で取り上げられ、リエラは「何を説明すればいいのか。どうせ好きなように書くのだろう」と記者たちに怒りを示した。また、「2週間も前の話だ」と述べ、事実を間接的に認めた。