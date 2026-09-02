キャラガー氏は『Sky Sports』に対し、これほど完成度の高い先発メンバーをさらに強化することの難しさを説明した。「彼らには本当に優れたストライカーがいる。私はカイ・ハヴァーツが好きだし、ミケル・アルテタも彼を気に入っていると思う」とキャラガー氏は語った。ハヴァーツは今季ここまで公式戦3試合で2ゴールを記録し、その信頼にすでに応えている。もう一つの前線の選択肢について、キャラガー氏はこう付け加えた。「［ヴィクトル・ギョケレシュ］は、加入時に多くの人が思っていた通りの選手だった。決して超一流ではないが、特定の試合ではまだゴールを決められる」 ギョケレシュは今季ここまで1試合の出場にとどまっており、まだ初ゴールはない。

この識者は、クラブが特に求めていたのは、アタッキングサードで新たな次元をもたらせる選手だと強調した。キャラガー氏は「彼らには試合を変えられる存在が必要だった。ヴィニシウス・ジュニオールの獲得を目指し、アルバレスの獲得も目指した。そういうレベルの選手だ。アーセナルは今や非常に優れたチームで、非常に層の厚いスカッドを持っているから、さらに強化するのはとても難しい。だから彼らを向上させられるのは、世界トップクラスの選手しかいないということになる」と述べた。