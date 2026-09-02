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Khaled Mahmoud

翻訳者：

「チームには流れを変える選手が必要だった」　キャラガーがアーセナルの移籍市場における物足りなさを説明

アーセナル
J. Carragher
プレミアリーグ

ジェイミー・キャラガーによれば、アーセナルは今夏の移籍市場で世界トップクラスの攻撃的補強を目指したものの、期待には届かず、大物獲得も逃した。プレミアリーグ王者という立場にありながら、ミケル・アルテタ監督のチームは、戦力を引き上げるために切望していた「ゲームチェンジャー」を確保できなかった。

  • アーセナル、トップターゲットの獲得を逃す

    キャラガーによれば、アーセナルは今夏の移籍市場で狙っていた「10点満点」のアタッカー補強を実現できないまま終えた。元リヴァプールDFは、アーセナルがレアル・マドリーのスーパースター、ヴィニシウス・ジュニオールと、アトレティコ・マドリーのフリアン・アルバレスの獲得に野心的な動きを見せたと明かしたが、プレミアリーグ王者にとって、こうした大型案件はいずれも最終的に実現しなかった。

    アーセナルの攻撃陣における唯一の新戦力は、クラブ・ブルージュから3400万ポンドで加入したクリストス・ツォリスだった。一方でチームからは大きな放出もあり、レアンドロ・トロサールはベシクタシュへ、ガブリエウ・ジェズスはバルセロナへ、そして10代の逸材イーサン・ヌワネリはボルシア・ドルトムントへ移籍した。さらに、ガブリエウ・マルティネッリはアル・ヒラルとの交渉を継続しており、同クラブの国内移籍市場は依然として開いている。

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  • Arsenal FC v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    キャラガーが質の高い選手探しを分析

    キャラガー氏は『Sky Sports』に対し、これほど完成度の高い先発メンバーをさらに強化することの難しさを説明した。「彼らには本当に優れたストライカーがいる。私はカイ・ハヴァーツが好きだし、ミケル・アルテタも彼を気に入っていると思う」とキャラガー氏は語った。ハヴァーツは今季ここまで公式戦3試合で2ゴールを記録し、その信頼にすでに応えている。もう一つの前線の選択肢について、キャラガー氏はこう付け加えた。「［ヴィクトル・ギョケレシュ］は、加入時に多くの人が思っていた通りの選手だった。決して超一流ではないが、特定の試合ではまだゴールを決められる」 ギョケレシュは今季ここまで1試合の出場にとどまっており、まだ初ゴールはない。

    この識者は、クラブが特に求めていたのは、アタッキングサードで新たな次元をもたらせる選手だと強調した。キャラガー氏は「彼らには試合を変えられる存在が必要だった。ヴィニシウス・ジュニオールの獲得を目指し、アルバレスの獲得も目指した。そういうレベルの選手だ。アーセナルは今や非常に優れたチームで、非常に層の厚いスカッドを持っているから、さらに強化するのはとても難しい。だから彼らを向上させられるのは、世界トップクラスの選手しかいないということになる」と述べた。

  • 良いものと偉大なものの差

    国際的な才能を備えた選手層をそろえているにもかかわらず、キャラガーは現在の選択肢と、アーセナルが獲得を目指したエリートレベルとの間には明確な違いがあると考えている。「彼らは獲得を試みたが、こうした取引を成立させることができなかった」と、同氏は続けた。「すでにいる選手と同じレベルの選手を連れてきても意味はない。攻撃陣には私が『10点満点で7点か8点の選手』と呼ぶような選手が5人か6人いる」

    決定力のあるトップクラスのフィニッシャー、あるいはワールドクラスのウインガーの不在は、この移籍市場でもなお最後のピースとして残った。アーセナルの野心的な動きは、選手自身の希望によって阻まれた。ビニシウスはレアル・マドリーとの契約延長を選び、一方のアルバレスはバルセロナ加入を望んだためプレミアリーグ復帰を断り、最終的に現時点ではアトレティコ・マドリーに残留している。キャラガーは最後にこう総括した。「彼らは『10点満点で9点か10点の選手』を求めていたが、成立させることができなかった」

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  • Aston Villa FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    アルテタは国内での成功に照準を合わせる

    新たなスーパースター不在との見方があるにもかかわらず、アーセナルは2026-27シーズンの好スタートを切っている。コミュニティ・シールドではマンチェスター・シティに3-0で快勝し、その勢いをプレミアリーグ王座防衛にも持ち込んでいる。序盤戦ではコヴェントリー・シティに3-0で快勝したのに続き、ウナイ・エメリ率いるアストン・ヴィラに1-0で粘り強く勝利した。

    ミケル・アルテタ監督は次に、大一番となるロンドン・ダービーへと意識を向けることになる。今週日曜、エミレーツ・スタジアムでチェルシーを迎え撃つ準備を進めている。

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