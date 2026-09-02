AFP
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「チームには流れを変える選手が必要だった」 キャラガーがアーセナルの移籍市場における物足りなさを説明
アーセナル、トップターゲットの獲得を逃す
キャラガーによれば、アーセナルは今夏の移籍市場で狙っていた「10点満点」のアタッカー補強を実現できないまま終えた。元リヴァプールDFは、アーセナルがレアル・マドリーのスーパースター、ヴィニシウス・ジュニオールと、アトレティコ・マドリーのフリアン・アルバレスの獲得に野心的な動きを見せたと明かしたが、プレミアリーグ王者にとって、こうした大型案件はいずれも最終的に実現しなかった。
アーセナルの攻撃陣における唯一の新戦力は、クラブ・ブルージュから3400万ポンドで加入したクリストス・ツォリスだった。一方でチームからは大きな放出もあり、レアンドロ・トロサールはベシクタシュへ、ガブリエウ・ジェズスはバルセロナへ、そして10代の逸材イーサン・ヌワネリはボルシア・ドルトムントへ移籍した。さらに、ガブリエウ・マルティネッリはアル・ヒラルとの交渉を継続しており、同クラブの国内移籍市場は依然として開いている。
- Getty Images Sport
キャラガーが質の高い選手探しを分析
キャラガー氏は『Sky Sports』に対し、これほど完成度の高い先発メンバーをさらに強化することの難しさを説明した。「彼らには本当に優れたストライカーがいる。私はカイ・ハヴァーツが好きだし、ミケル・アルテタも彼を気に入っていると思う」とキャラガー氏は語った。ハヴァーツは今季ここまで公式戦3試合で2ゴールを記録し、その信頼にすでに応えている。もう一つの前線の選択肢について、キャラガー氏はこう付け加えた。「［ヴィクトル・ギョケレシュ］は、加入時に多くの人が思っていた通りの選手だった。決して超一流ではないが、特定の試合ではまだゴールを決められる」 ギョケレシュは今季ここまで1試合の出場にとどまっており、まだ初ゴールはない。
この識者は、クラブが特に求めていたのは、アタッキングサードで新たな次元をもたらせる選手だと強調した。キャラガー氏は「彼らには試合を変えられる存在が必要だった。ヴィニシウス・ジュニオールの獲得を目指し、アルバレスの獲得も目指した。そういうレベルの選手だ。アーセナルは今や非常に優れたチームで、非常に層の厚いスカッドを持っているから、さらに強化するのはとても難しい。だから彼らを向上させられるのは、世界トップクラスの選手しかいないということになる」と述べた。
良いものと偉大なものの差
国際的な才能を備えた選手層をそろえているにもかかわらず、キャラガーは現在の選択肢と、アーセナルが獲得を目指したエリートレベルとの間には明確な違いがあると考えている。「彼らは獲得を試みたが、こうした取引を成立させることができなかった」と、同氏は続けた。「すでにいる選手と同じレベルの選手を連れてきても意味はない。攻撃陣には私が『10点満点で7点か8点の選手』と呼ぶような選手が5人か6人いる」
決定力のあるトップクラスのフィニッシャー、あるいはワールドクラスのウインガーの不在は、この移籍市場でもなお最後のピースとして残った。アーセナルの野心的な動きは、選手自身の希望によって阻まれた。ビニシウスはレアル・マドリーとの契約延長を選び、一方のアルバレスはバルセロナ加入を望んだためプレミアリーグ復帰を断り、最終的に現時点ではアトレティコ・マドリーに残留している。キャラガーは最後にこう総括した。「彼らは『10点満点で9点か10点の選手』を求めていたが、成立させることができなかった」
- Getty Images Sport
アルテタは国内での成功に照準を合わせる
新たなスーパースター不在との見方があるにもかかわらず、アーセナルは2026-27シーズンの好スタートを切っている。コミュニティ・シールドではマンチェスター・シティに3-0で快勝し、その勢いをプレミアリーグ王座防衛にも持ち込んでいる。序盤戦ではコヴェントリー・シティに3-0で快勝したのに続き、ウナイ・エメリ率いるアストン・ヴィラに1-0で粘り強く勝利した。
ミケル・アルテタ監督は次に、大一番となるロンドン・ダービーへと意識を向けることになる。今週日曜、エミレーツ・スタジアムでチェルシーを迎え撃つ準備を進めている。
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