スイスに4対3で勝利した直後、ドイツ代表はガーナとの親善試合でも2対1で勝利を収めた。ユリアン・ナーゲルスマン監督はARDのインタビューで、チームのパフォーマンスには概ね満足しているものの、特に一点において改善の余地があると指摘した。
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「チームが自らを苦しめている！」ユリアン・ナーゲルスマン監督、選手たちにW杯に向けた重大な危険を警告
「試合が非常に順調に進んでいたため、我々は少し焦ってしまい、ポジションの配置が乱れてしまった。スイス戦と同様、またしても非常にフリースタイルな展開になってしまった。そして、そうしたフリースタイルなプレーをするには、我々のボールコントロールが時として不十分だった」とナゲルスマン監督は批判した。
このチームは、そのようなプレースタイルには限定的な適性しか持っていないという。「確かに、どのポジションでもプレーできる選手は数人いるが、一方で、特定のポジションに居心地の良さを感じ、そのポジションを守り、そこで良いプレーができれば満足する選手もチームにはいる」
一方で、あまりに「フリースタイル」になりすぎると、カウンター攻撃を受けやすくなる。
とはいえ、試合開始から25分間は戦術を非常にうまく実行できていた。「ガーナは、まるで我々のハーフに入っていないかのような感覚だった」とナゲルスマン監督は称賛した。また、ドイツ代表には試合を早期に決着させるのに十分なチャンスもあった。「全体として、得点は少なかったものの、スイス戦よりも良いプレーができたと私は見ている」と、ドイツ代表監督は総括した。
- AFP
ナゲルスマン監督、高温下での消耗の激しいプレースタイルに警鐘を鳴らす
その後、彼は取材に応じ、自身の「フリースタイル批判」についてさらに詳しく説明した。 「チームは自らを苦しめている」とナゲルスマン監督は指摘した。特に米国の高温を考慮すれば、「不必要な長距離移動を避ける」ことや、相手にカウンターを仕掛けさせる隙を与えないことが重要だと述べた。「戦術的な規律をもう少し守っていれば、10回のカウンターのうち7、8回は防げるはずだ」
ドイツ代表監督はチームの攻撃的な姿勢を称賛しつつも、もう少し忍耐強くなるよう促した。「選手たちは勝ちたいし、ゴールを決めたいと思っているが、それが後半になってからでも構わない。重要なのは、カウンターを許して2点、3点を取られないことだ」
ドイツ代表は、カイ・ハヴェルツのPKゴールと、途中出場のデニズ・ウンダフの終盤のゴールにより、ガーナとの親善試合を2-1で制した。
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