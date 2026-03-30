「試合が非常に順調に進んでいたため、我々は少し焦ってしまい、ポジションの配置が乱れてしまった。スイス戦と同様、またしても非常にフリースタイルな展開になってしまった。そして、そうしたフリースタイルなプレーをするには、我々のボールコントロールが時として不十分だった」とナゲルスマン監督は批判した。

このチームは、そのようなプレースタイルには限定的な適性しか持っていないという。「確かに、どのポジションでもプレーできる選手は数人いるが、一方で、特定のポジションに居心地の良さを感じ、そのポジションを守り、そこで良いプレーができれば満足する選手もチームにはいる」

一方で、あまりに「フリースタイル」になりすぎると、カウンター攻撃を受けやすくなる。

とはいえ、試合開始から25分間は戦術を非常にうまく実行できていた。「ガーナは、まるで我々のハーフに入っていないかのような感覚だった」とナゲルスマン監督は称賛した。また、ドイツ代表には試合を早期に決着させるのに十分なチャンスもあった。「全体として、得点は少なかったものの、スイス戦よりも良いプレーができたと私は見ている」と、ドイツ代表監督は総括した。



