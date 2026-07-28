パースでの記者会見に臨んだアモリムは、主力ウインガーをめぐる不透明な状況について言及した。元マンチェスター・ユナイテッド監督は、個々の状況がチーム準備の妨げにはならないことを明確にした。

『Gianluca Dimarzio』が伝えたところによれば、アモリムは「何かが変わるまでは、彼は我々の選手だ。チームが最優先である」と語った。「それほど複雑なことではない。私にとって最も重要なのはチームだ。

「ラファエルや[ゴンサロ]・ラモス、[アレクシス]・サレマーケルス、そしてワールドカップから戻ってくる全選手と話し、我々が何をするのかを説明するつもりだ。何人かの選手について多くの憶測があるのは分かっているが、何かが変わるまでは彼らは我々の選手であり続ける」