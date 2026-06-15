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Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

翻訳者：

チュニジアはスウェーデンとのワールドカップ初戦で屈辱的な敗北を喫し、監督を解任する方針を決めた。

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S. Lamouchi
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スウェーデン 対 チュニジア

チュニジア代表は、2026年ワールドカップ予選初戦でスウェーデンに5－1で大敗したことを受け、サブリ・ラムーシ監督を解任した。

  • カルタゴ・イーグルス、スウェーデン大勝後の動き

    フランスのジャーナリスト、ロマン・モリーナ氏によると、チュニジアサッカー連盟（FTF）は試合終了直後、ラムーシ監督との契約を即座に解除した。

    スウェーデンの攻撃はチュニジア守備を容易に突破し、5－1の惨敗。大会史上屈指の敗戦を受け、連盟は緊急対策に踏み切った。父の故郷スウェーデン相手に得点を挙げたヤシン・アヤリの一撃が、チュニジアの運命を決定付けた。




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    楽屋での不和が退団につながった

    解任の直接的な理由は戦績不振だが、裏ではロッカールームの緊張が高まっていたと報じられている。

    ラムーシ監督の在任期間は全5試合にとどまった。世界的な舞台でプレッシャーがかかると、スタッフと選手間の結束が欠け、彼の立場は維持できなかった。

  • ケバイエルが日本戦に出場すると予想される。

    カルタゴ・イーグルスはチーム再建のため、6月20日の日本戦を前に元監督モンドール・ケバイエ氏の暫定監督就任を検討している。

    一方、元サンダーランドでチュニジア代表のスター、ワヒビ・カズリが監督候補に名乗りを上げているという報道もある。

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    チュニジアがワールドカップの歴史に名を刻む

    大会途中で監督交代に踏み切ったチュニジアは、望まぬ歴史を刻んだ。ラムーシ監督は2026年ワールドカップ開催中に解任された初の監督となり、同国サッカー連盟の失望を示した。

    連盟は現状では展望が開けないと判断し、第2戦を前に行動に移した。なお、チュニジアの残る試合は容易ではない。日本戦の後、最終戦でオランダと対戦する。

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