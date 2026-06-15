フランスのジャーナリスト、ロマン・モリーナ氏によると、チュニジアサッカー連盟（FTF）は試合終了直後、ラムーシ監督との契約を即座に解除した。

スウェーデンの攻撃はチュニジア守備を容易に突破し、5－1の惨敗。大会史上屈指の敗戦を受け、連盟は緊急対策に踏み切った。父の故郷スウェーデン相手に得点を挙げたヤシン・アヤリの一撃が、チュニジアの運命を決定付けた。











