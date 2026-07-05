グループリーグ初戦でスウェーデンに1-5で敗れたチュニジア。サブリ・ラムーシの後任としてエルヴェ・ルナールが緊急就任したが、日本戦0-4、オランダ戦1-3と2連敗で救済は失敗した。ルナールはインスタグラムで辞任を表明した。
AFP
翻訳者：
チュニジアが公式に発表：エルヴェ・ルナール監督が2試合連続敗戦とW杯敗退を受け辞任
レナールの投稿
出発に際し、2026年ワールドカップ出場を許可した連盟に感謝します。チュニジア代表としてプレーできたことは大きな名誉でした。 チュニジア代表の今後の活躍を心から願っています。チームはさらに成長し、国中を熱狂させ、歴史に新たな輝かしいページを刻むと確信しています。この冒険を支えてくださったすべての方々に感謝します。皆様の今後のご活躍をお祈り申し上げます。私の冒険はここで幕を閉じます」
あまり羨ましくない記録
2018年にはモロッコ代表、2022年にはサウジアラビア代表を率いた彼。ワールドカップでは8試合中6試合に敗れ、同大会で同じ試合数を指揮した監督の中で2番目に悪い勝率となっている。
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