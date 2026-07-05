チュニジアが公式に発表：エルヴェ・ルナール監督が2試合連続敗戦とW杯敗退を受け辞任

出発に際し、2026年ワールドカップ出場を許可した連盟に感謝します。チュニジア代表としてプレーできたことは大きな名誉でした。 チュニジア代表の今後の活躍を心から願っています。チームはさらに成長し、国中を熱狂させ、歴史に新たな輝かしいページを刻むと確信しています。この冒険を支えてくださったすべての方々に感謝します。皆様の今後のご活躍をお祈り申し上げます。私の冒険はここで幕を閉じます」