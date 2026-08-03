サッカーにおいて数字は第一印象を与えるものだが、その後は文脈に照らして評価されるべきだ。チュクウェゼはプレミアリーグで23試合に出場し（イングランド国内カップ戦を含めると公式戦通算26試合）、3ゴール4アシストを記録した。その一方で、マンチェスター・シティ戦のように非常に高いレベルのパフォーマンスを見せた試合もあり、試合後にはあのペップ・グアルディオラから称賛の言葉も送られていた。





フラムでのチュクウェゼのパフォーマンスは良好だった。彼のスピードと対人勝負の強さは、マルコ・シウバの攻撃陣においてしばしば予測不能なオプションとなった。とりわけ試合途中から投入された場面でだ。そして、そうした特長からアモリムは自身の3-4-2-1において彼を非常に有効な存在と見ている。チュクウェゼはミラノでの非常に失望の大きかった2シーズンを経て自信を取り戻し、今はリベンジを望んでいる。右サイドではアテカメとポジションを争うことになり、サーレマーケルスは主に左サイドでプレーすることになる。



