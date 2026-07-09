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チュアメニとレアル・マドリードがマンUを拒否、MFの新年俸が判明
ベルナベウの中核への献身
AS紙によると、マドリードはフランス代表選手へのオファーをすべて拒否。選手も残留を決意し、5年契約を締結した。
欧州の強豪が同クラブの若手注目株に接触を試みる中、マドリードは一貫して強硬姿勢を崩していない。2031年まで契約を延ばし、チーム再建の中核として世界屈指のボール奪取力を維持することになった。
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給与の内訳と手取り額
大幅な給与アップが報じられていたチュアメニの契約詳細が判明した。年俸は約900万ユーロで、1300万ユーロという報道は誤りだった。彼はマドリードが成長に最適だと考え、代理人とクラブもスムーズに合意した。
マンチェスター・ユナイテッドからの関心を否定
契約更新は双方の明確な意思表示によりスムーズに進んだ。内部の調和は、プレミアリーグからの関心から生まれた外部の騒ぎとは対照的だった。マンチェスター・ユナイテッドがオールド・トラッフォードへの引き抜きを試みたが、レアル・マドリードは「中盤の司令塔」へのオファーを拒否した。
報道によると、ユナイテッドは早期に獲得を断念していたという。選手やクラブ経営陣も移籍を検討したことはなく、チュアメニはクラブ、街、価値観に強く共感し、マドリードとの絆を継続・深化させたいと一貫して伝えていた。
- AFP
モウリーニョがゴーサインを出す
26歳の選手との契約延長は、クラブの戦略的な判断であり、技術スタッフも全面的に支持している。 ジョゼ・モウリーニョ監督もこの決定を歓迎し、チュアメニをポジション最高の選手と評価している。ポルトガル人指揮官にとって、このフランス人選手はチームのペースとリズムを操る要だ。コーチ陣からの絶対的な信頼が、彼が全盛期をクラブに捧げようと思った決め手となった。
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