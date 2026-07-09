契約更新は双方の明確な意思表示によりスムーズに進んだ。内部の調和は、プレミアリーグからの関心から生まれた外部の騒ぎとは対照的だった。マンチェスター・ユナイテッドがオールド・トラッフォードへの引き抜きを試みたが、レアル・マドリードは「中盤の司令塔」へのオファーを拒否した。

報道によると、ユナイテッドは早期に獲得を断念していたという。選手やクラブ経営陣も移籍を検討したことはなく、チュアメニはクラブ、街、価値観に強く共感し、マドリードとの絆を継続・深化させたいと一貫して伝えていた。