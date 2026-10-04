こうしたコメントに対し、オースティンもこのイタリア人指揮官とその実績に同様に懐疑的な見方を示した。元シャフタール・ドネツクとブライトンの指揮官が、そこまでの信頼に値するだけの何を成し遂げてきたのかと疑問を投げかけた。

「監督としての実績を見る限り、彼がこれを立て直せると思えるような何をやってきたんだ？」とオースティンは応じた。「スパーズファンは彼を信じているのか。というのも、彼は他クラブでスパーズを立て直し、君たちがあるべきだと考える位置に導けると示すような何を見せてきた？ 結果がすべてだが、それを示す証拠はない」