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チャーリー・オースティン、プレミアリーグ開幕後のトッテナムの悲惨なスタートを受け、「気性が激しい」ロベルト・デ・ゼルビを痛烈批判
トッテナム、最悪のスタート
トッテナムはプレミアリーグ開幕から悲惨なスタートを強いられており、獲得した勝ち点は15ポイント中わずか2ポイントだ。クラブは夏の移籍市場で3億ポンド超を投じたが、現在は勝利なしの不振が続き、順位表の最下位に沈んでいる。直近ではホームでアストン・ヴィラに2-3で敗れ、ファンの不満は非常に大きくなっている。
talkSPORTの『Saturday Session』で語った評論家アデ・オラディポは、指揮官の振る舞いに言及した。 「デ・ゼルビのような人物を見ると、とても感情の起伏が激しく、かなり怒りっぽい監督だと感じる。もしうまくいっていなければ……自分から辞めるとは言いたくない。むしろ解任されたいのではないか。解任されれば受け取る金額はかなり大きいからだ。どう機能するのか私には分からないし、どうやって立て直すのかも見えてこない」
- AFP
オースティンがデ・ゼルビの手腕に疑問符
こうしたコメントに対し、オースティンもこのイタリア人指揮官とその実績に同様に懐疑的な見方を示した。元シャフタール・ドネツクとブライトンの指揮官が、そこまでの信頼に値するだけの何を成し遂げてきたのかと疑問を投げかけた。
「監督としての実績を見る限り、彼がこれを立て直せると思えるような何をやってきたんだ？」とオースティンは応じた。「スパーズファンは彼を信じているのか。というのも、彼は他クラブでスパーズを立て直し、君たちがあるべきだと考える位置に導けると示すような何を見せてきた？ 結果がすべてだが、それを示す証拠はない」
選手の献身性の欠如
オースティンの批判はデ・ゼルビの過去の実績にとどまらず、現所属チームの姿勢にも向けられた。第2節でのニューカッスル戦0-2敗戦を引き合いに出し、トッテナムの選手たちをニューカッスル・ユナイテッドの選手たちと比較した。オースティンはマティアス・ヤイスレ監督のチームについて、準備の良さと闘争心を称賛。その上で、北ロンドンのチームにいる選手たちの献身性に疑問を投げかけた。
「あのスパーズのロッカールームにいて、彼のために体を張って戦う選手が誰だと言うんだ。私には見当たらないし、この5試合の後では結果がそれを物語っていると思う」と述べた。
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トッテナムの次は?
トッテナムは今回のインターナショナルブレイクの間、自分たちの深刻な問題点を見つめ直すための3週間を過ごした。そして10月10日、オールド・トラッフォードでマンチェスター・ユナイテッドと対戦する重要な一戦で再び戦いに戻る。デ・ゼルビは高まるプレッシャーを和らげ、クラブを降格圏から脱出させるためにも、どうしてもポジティブな結果を必要としている。
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