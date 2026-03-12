チャンピオンズリーグ2025-26シーズン 勢力図：激動のラウンド16を経て、バイエルン・ミュンヘン、PSG、レアル・マドリードがプレミアリーグの低迷チームに警告を発する

水曜日にパルク・デ・プランスで行われた 75 分間の試合で、チェルシーは 2 対 2 のスコア以上の価値を十分に発揮しました。マロ・グストとエンツォ・フェルナンデスのゴールで 2 度 PSG を追い上げ、その時点まで非常に質の高い試合の中で、間違いなくより優れたサッカーを展開していました。

そして、その瞬間が訪れた。ゴールキーパーのフィリップ・ヨルゲンセンが、その夜ずっと火遊びのようなプレーを続けていたが、彼のパスはブラッドリー・バルコラにブロックされ、ヴィティーニャがそれを最大限に活用した。1点差の敗戦でも、ブルースにとってはまだ問題なかっただろう。しかし、クヴィチャ・クヴァラツケリアの後半の2点により、クラブワールドカップ優勝チームは、スタンフォード・ブリッジで全力を尽くさなければならない状況に陥った。

リアム・ロゼニオールは、わずかな敗戦が世界の終わりではないことを考慮し、試合終盤に追い上げを試みたことを正しく非難した。彼の、ヨーロッパのノックアウト方式のサッカーにおける経験不足が、彼とルイス・エンリケのチームとの違いを証明するかもしれない。