チャンピオンズリーグ2025-26シーズン 勢力図：激動のラウンド16を経て、バイエルン・ミュンヘン、PSG、レアル・マドリードがプレミアリーグの低迷チームに警告を発する

プレミアリーグのクラブは、6チーム全てが決勝トーナメント進出を決めたことで支配力を維持すると予想されていたが、火曜と水曜の夜には1勝も挙げられなかった。欧州の名門クラブが衝撃的な結果を生み出す中、ボド/グリムトの童話のような物語はまだまだ終わりそうにない。
激闘の8試合を終え、5月30日のブダペストでの優勝トロフィーを掲げる可能性が最も高いのはどのチームか？GOALが全候補をランキング形式で分析する...
前回更新：2026年2月27日
通常であれば、5-2のビハインドは決して覆せない差ではない。逆転は確かに困難だが、不可能ではない。しかし、来週の北ロンドンでトッテナムがチャンピオンズリーグ史上屈指の大逆転劇を演じると予想する者は、非常に勇敢か、あるいは愚か者と言わざるを得ない。
火曜日のアトレティコ・マドリード戦での敗戦は、クラブ史上最多となる全大会通算6連敗——そして新監督イゴール・トゥドール体制下での4連敗となった。トゥドールは前任者のトーマス・フランクよりもさらにひどい仕事ぶりを見せている。
さらに、メトロポリターノでの惨敗後、完全に自信を失ったチームが負傷者でさらに弱体化していることを考慮すれば、スパーズが来週チャンピオンズリーグから敗退するだろうと断言しても差し支えないだろう。特に、今や唯一の目標はプレミアリーグ残留である以上、なおさらである。
スポルティングCPは、リーグ戦の最後の2試合でパリ・サンジェルマンとアスレティック・クラブを破り、プレーオフラウンドを免除され、自動的に決勝トーナメント16に進出。その報酬として、1983年以来となる初の準々決勝進出の絶好のチャンスを、ルーイ・ボルジェス監督率いるチームにもたらした。
しかし、ノルウェーでの3-0の敗戦により、リスボンでの第2戦では非常に厳しい状況に陥っています。ボルジェス監督は、好調のボドとの対戦に向けて、チームが身体的に準備不足だったことを嘆き、その結果、チームの欧州での戦いは終わってしまうかもしれないとしています。
バイエル・レバークーゼンがプレミアリーグ首位のアーセナルと対戦すると決まった時、勝利の可能性を信じる者はほとんどいなかった。しかしドイツのチームはホームで行われた第1戦で素晴らしい戦いを見せた。ロベルト・アンドリッチが後半開始直後に決めたゴールは、彼らの奮闘にふさわしいものだった。10代のストライカー、クリスティアン・コファネはウィリアム・サリバとガブリエル・マガリャエスに様々な問題を引き起こした。
しかし、そのリードを守り切れなかった。途中出場のマリク・ティルマンがPKを献上し、元レバークーゼンの人気選手カイ・ハフェルツに決められたのだ。こうしてカスパー・ユルマン監督率いるチームは、準々決勝進出を果たすためにはエミレーツ・スタジアムで生涯最高のパフォーマンスを発揮する必要がある。
あと一歩のところまで迫りながら、結局は遠かった。ニューカッスルサポーターは、火曜日にセント・ジェームズ・パークで行われたバルセロナとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦で、ハービー・バーンズの後半終了間際の先制点により、準々決勝進出を夢見るのも当然だった。
しかしラミン・ヤマルの終了間際のPKが試合の流れを一変させた。ニューカッスルはカンプ・ノウでの勝利、あるいは少なくともPK戦に持ち込む必要があるが、これは今季ホームでたった1敗しかしていない相手（しかもその1敗はモンジュイックでのPSG戦だった）に対しては困難な課題だ。
エディ・ハウ監督は、グループステージでパリ・サンジェルマンから勝ち点1を奪った事実から勇気を得ている。これは強豪チームの本拠地でも脅威を与え得る証左だ。とはいえ、マグパイズ（ニューカッスル）は概してアウェイが弱点であり、タイズサイドでの火曜日の劇的な逆転劇の後では、彼らの突破は到底想像できない。
水曜日にパルク・デ・プランスで行われた 75 分間の試合で、チェルシーは 2 対 2 のスコア以上の価値を十分に発揮しました。マロ・グストとエンツォ・フェルナンデスのゴールで 2 度 PSG を追い上げ、その時点まで非常に質の高い試合の中で、間違いなくより優れたサッカーを展開していました。
そして、その瞬間が訪れた。ゴールキーパーのフィリップ・ヨルゲンセンが、その夜ずっと火遊びのようなプレーを続けていたが、彼のパスはブラッドリー・バルコラにブロックされ、ヴィティーニャがそれを最大限に活用した。1点差の敗戦でも、ブルースにとってはまだ問題なかっただろう。しかし、クヴィチャ・クヴァラツケリアの後半の2点により、クラブワールドカップ優勝チームは、スタンフォード・ブリッジで全力を尽くさなければならない状況に陥った。
リアム・ロゼニオールは、わずかな敗戦が世界の終わりではないことを考慮し、試合終盤に追い上げを試みたことを正しく非難した。彼の、ヨーロッパのノックアウト方式のサッカーにおける経験不足が、彼とルイス・エンリケのチームとの違いを証明するかもしれない。
ガラタサライは苛立たしいほど不安定なチームだ。プレーオフでも明らかだったように、ホームでユヴェントスを圧倒しながらも、トリノでは10人となったビアンコネリに粉砕され、延長戦を経てようやく決勝トーナメント進出を決めた。したがって、火曜日にラムズ・パークで行われた第1戦でリヴァプールを1-0で見事に下したとはいえ、トルコ王者によるリヴァプール戦の決着を支持するのは慎重にならざるを得ない。
アンフィールドで得点する能力は確かに備えている。ビクター・オシメンはヴァージル・ファン・ダイクらにとって真の脅威であり、オカン・ブルク率いるチームは試合の流れを断ち切り、時間稼ぎの戦術で相手を翻弄する術に長けている。しかし、今季のチャンピオンズリーグでアウェイでの無失点試合がわずか1試合しかない守備陣には依然として疑問が残る。
ボーデ/グリムトはチャンピオンズリーグ準々決勝進出にあと一歩のところまで迫っている。北極圏の縁にある小さな町を本拠地とするノルウェーのチームは、今シーズンのチャンピオンズリーグ初戦6試合で勝利を挙げられなかったが、欧州のトップ8入りを目前に控えている。
水曜日のスポルティングCP戦での3-0勝利で、大会における連勝記録を5試合に伸ばした。年明け以降、マンチェスター・シティ、アトレティコ・マドリード、インテル（2度）を破った実績に、新たな手柄を加えた形だ。 決勝トーナメント進出には来週リスボンでの試合を勝ち抜く必要があるが、現在の驚異的な好調ぶりを見れば、アーセナルもレバークーゼンも、次戦でこの大会のサプライズチームと対戦することを喜んではいないだろう。
マンチェスター・シティは水曜日、ベルナベウに足を踏み入れた。多くの観衆が、チャンピオンズリーグにおける現代の「クラシコ」と称されるこの対決で、レアル・マドリードを制する本命と見なしていた。しかし、ペップ・グアルディオラ率いるチームは、第1戦で3点リードを譲り渡した今、突破を果たすために全てを懸けねばならない。
グアルディオラ監督の4トップ起用は完全に裏目に出た。スペインの首都でチームは次々と突破され、左サイドバックのニコ・オライリーはフェデリコ・バルベルデの暴走を止める術もなかった。 ジジ・ドンナルンマがヴィニシウス・ジュニアのPKを止めていなければ事態はさらに悪化していたかもしれない。シティほどの才能あるチームにとって逆転は不可能ではない。ただし、そのためには完璧なパフォーマンスが求められるだろう。
火曜日の早朝キックオフで、リヴァプールは今季2度目となるラムズ・パークでの1-0敗戦を喫し、ひどくバラバラでミスだらけの試合運びを見せた。 今回の敗戦が決勝トーナメント敗退につながる可能性がある点が異なる。リーグ戦でガラタサライに喫した痛恨の敗戦から見事に立ち直り、グループ3位で終えたリヴァプールだが、今や2シーズン連続で決勝トーナメント1回戦で敗退する危機に直面している。
誤解のないように言っておくが、リヴァプールにはアンフィールドで逆転するだけの十分な実力がある。今季すでにホームで両マドリードクラブを破っているのだから。ガラタサライはどちらのチームにも及ばない。 しかし、アルネ・スロット監督率いるチームに大きな信頼を寄せるのは難しい。彼はピッチ上のあらゆる領域でチームの一体感を欠く問題を解決できておらず、今もセンターバックにイブラヒマ・コナテを起用し続けているのだから。
明らかに、アトレティコ・マドリードがメトロポリターノでトッテナムを5-2で粉砕した試合は文脈を考慮する必要がある。赤白軍団が対戦したのはプレミアリーグで最も弱いチームの一つであり、完全に混乱状態にあるクラブだった。そして北ロンドンのクラブは、先月バルセロナが訪れた以来、このスタジアムで目撃された最も滑稽な前半のプレーの責任を負っていた。
とはいえ、この試合は最新のアトレティコが過去のディエゴ・シメオネ監督時代のチームほど堅固ではないものの、得点力は確かに備えていることを浮き彫りにした。特にジュリアン・アルバレスが本来の調子を取り戻しつつある今、その傾向は顕著だ。アトレティコが勝ち上がれば（16強の対戦相手のレベルを考えれば当然の帰結だが）、準々決勝でニューカッスルかバルセロナのいずれかと対戦する可能性に、彼らは大いに期待を寄せているだろう。
今シーズン、我々は繰り返しバルセロナに全く納得していないと述べてきたが、火曜日のニューカッスル戦での1-1の引き分けは、彼らが今年優勝できる能力にさらなる疑問を投げかけた。ハンス・フリック率いるチームはタイズサイドでひどいプレーを見せ、試合終了間際のラミネ・ヤマルのPKによる同点弾で辛うじて勝ち点1を分け合う結果となった。
それでも、第 2 戦ではニューカッスルを圧倒するだろうという予想は変わりません。なぜなら、ヤマル、ペドリ、ラフィーニャらが再びこれほどひどいプレーをするはずがないからです。 しかし、バルサは、現在のフルバックの負傷問題以前から、守備に脆弱さを見せていました。そのため、ロベルト・レヴァンドフスキがまた1歳年を重ねた今、バルサが再び準決勝に進出するための条件は整っているとはいえ、疑問は残ります。バルサは、昨シーズンよりも本当に強くなっているのでしょうか？
我々はいつになったら学ぶのか？！レアル・マドリードはキリアン・ムバッペ、ジュード・ベリンガム、ロドリゴの負傷トリオを欠いた状態でマンチェスター・シティとの決勝トーナメント1回戦に臨んだ。オサスナとヘタフェに敗れた記憶もまだ生々しい。これほど不利な状況では、かつてのチャンピオンズリーグでの魔法のようなプレーを再現できるはずがない…？
フェデ・バルベルデの前半戦における驚異的なハットトリックが、このラウンドの注目カードでマドリードを完全に優位に立たせた。来週エティハドでのシティの反撃には警戒が必要だが、欧州のノックアウトステージを勝ち抜く方法を熟知した経験豊富な戦力が、彼らに明らかな優位性をもたらしている。アルヴァロ・アルベロアのような一見無謀な指揮官が率いるとしても、マドリードの魔法が再び彼らを頂点へと導く可能性は十分にある。
PSGは昨季の大会を制した際のように、あらゆる相手を圧倒する無敵のチームとはまだ言えないが、チェルシー戦での5-2勝利にはルイス・エンリケ監督率いるチームが最高の状態を取り戻しつつある兆しが見えた。 ウスマン・デンベレが攻撃陣に新たな躍動感をもたらすのは間違いない。さらにクビチャ・クヴァラツケリアが、自身の2得点のうち最初のゴールのような魔法のような瞬間を定期的に生み出せるようになれば、この王者チームを止めるのは容易ではないだろう。
スタンフォード・ブリッジでの第2戦を確実に制する自信はあるだろう。準々決勝で対戦する相手がリヴァプールかガラタサライのどちらであれ、脅威とは程遠い。こうした状況を踏まえると、水曜日のパルク・デ・プランスでの劇的な勝利は、最悪の場合でも準決勝進出を確実にする布石となったと言える。
アーセナルは抽選で「楽な」組み合わせを引いたかもしれないが、決勝進出が容易に手に入るわけではない。むしろ、水曜日の早朝キックオフでバイエル・レバークーゼンと1-1で引き分けたように、ガンナーズは各ラウンドを突破するために懸命に戦う必要があるだろう。
ミケル・アルテタ監督率いるチームはドイツでボール支配率を高めたものの、オープンプレーからの決定機創出に苦戦。一方のホームチームはアーセナルが獲得できるセットプレーの機会を制限し、彼らの最大の得点脅威を封じた。結局、途中出場のノニ・マドゥエケが勝利をもたらし、カイ・ハフェルツが後半終了間際のPKを決めて引き分けを救った。この引き分けは、依然として準々決勝進出への足掛かりとなるはずだ。
バイエルン・ミュンヘンがアタランタをベルガモで圧倒したことで、今季のチャンピオンズリーグ優勝候補として本命であることは改めて証明されたわけではない。グループステージでパリ・サンジェルマンをパルク・デ・プランスで10人で破った時点で、我々は既にそれを知っていた。
しかし、ニューバランス・アリーナで2024年ヨーロッパリーグ優勝チームを6-1で圧倒した火曜日の試合は、ハリー・ケインが90分間ベンチで過ごしたにもかかわらず、ヴィンセント・コンパニー率いるチームの質の高さを改めて印象づけるものだった。
したがって、バイエルンが確かに厳しい組み合わせに当たっているとはいえ、この大会に残るどのチームも恐れる必要はないと言えるだろう。