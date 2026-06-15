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チャンピオンズリーグ2連覇のチームで再び輝いたウスマン・デンベレが、PSGとの契約延長に近づいている。
パリ・プロジェクトの要
RMC Sportによると、デンベレはPSGとの契約延長に合意間近だ。パリでプレーする29歳の彼は、気まぐれな才能から世界屈指の決定力を持つ選手に成長した。欧州王者PSGのプロジェクトには欠かせない存在で、現在もその活躍は続いている。
今シーズン限りで退団するとの噂もあったが、クラブ首脳は残留を決意。彼は昨季リーグ・アン、クープ・ドゥ・フランス、チャンピオンズリーグの3冠に貢献し、9月にバロンドールを受賞した。
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怪我という壁を乗り越える
今シーズンも怪我で苦戦するデンベレだが、「レ・パリジアン」にとって欠かせない選手である。一瞬のスピードと正確なクロスは健在で、コーチ陣も彼を攻撃の起点として先発起用している。医療部門は過密日程を踏まえ、フォワードと連携して負荷管理に努めている。
今季序盤、2028年までの契約延長交渉が難航との報道もあったが、本人は残留を強調。先月RMCスポーツに「100％残留する」と語り、移籍説を否定した。
交渉は決着に向かっている
2年連続チャンピオンズリーグ制したチームで、このウインガーの将来は安定している。契約更新交渉は順調で、双方はスポーツ目標で一致している。PSG首脳陣は、近年の欧州制覇に貢献したバロンドール受賞者に報いたい。
双方は急がず、W杯後に合意に達すると見込まれる。この忍耐強いアプローチにより、選手は代表任務に集中したうえで契約手続きに臨める。デンベレは、キャリア初期には得られなかった安定感をようやく手に入れたパルク・デ・プランスに留まりたいと強く望んでいる。
- AFP
ルイス・エンリケ体制下の新しい戦術的役割
デンベレが残留を望むのは、ルイス・エンリケ監督の下で戦術的に成長したからだ。中央寄りのポジションでプレーし、新たな活力を得た。このポジションの柔軟性により、彼はさらに脅威的な存在となり、ドゥエ、クヴァラツヘリア、バルコラともシームレスに連携している。
この成長は代表でも活かされ、彼はフランス代表のリーダーとして3度目のW杯制覇を狙う「レ・ブルー」に新次元をもたらしている。