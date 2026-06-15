2年連続チャンピオンズリーグ制したチームで、このウインガーの将来は安定している。契約更新交渉は順調で、双方はスポーツ目標で一致している。PSG首脳陣は、近年の欧州制覇に貢献したバロンドール受賞者に報いたい。

双方は急がず、W杯後に合意に達すると見込まれる。この忍耐強いアプローチにより、選手は代表任務に集中したうえで契約手続きに臨める。デンベレは、キャリア初期には得られなかった安定感をようやく手に入れたパルク・デ・プランスに留まりたいと強く望んでいる。