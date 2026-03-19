8試合の8つの対戦で合計68ゴールが生まれ、1試合平均4.25点。大陸中のサポーターは、ほとんど途切れることのないエンターテインメントを堪能した。このラウンドの最大の敗者はプレミアリーグで、出場6クラブのうち4クラブが敗退。一方で、過去の優勝経験クラブがいくつも、目を引くパフォーマンスで再び深い勝ち上がりへ向けて動き出した。
では、ベスト16を終えたいま、5月30日にブダペストでトロフィーを掲げるのに最も近いのはどのクラブだろうか？ GOALが、残る優勝候補を以下のとおり順位付けする。
8試合の8つの対戦で合計68ゴールが生まれ、1試合平均4.25点。大陸中のサポーターは、ほとんど途切れることのないエンターテインメントを堪能した。このラウンドの最大の敗者はプレミアリーグで、出場6クラブのうち4クラブが敗退。一方で、過去の優勝経験クラブがいくつも、目を引くパフォーマンスで再び深い勝ち上がりへ向けて動き出した。
では、ベスト16を終えたいま、5月30日にブダペストでトロフィーを掲げるのに最も近いのはどのクラブだろうか？ GOALが、残る優勝候補を以下のとおり順位付けする。
今季以前、チャンピオンズリーグの決勝トーナメントで第1戦終了時に3点以上のビハインドを背負いながら逆転勝ちしたチームはわずか4つしかなかったが、スポルティングはリスボンで開始直後からボデ/グリムトに襲いかかり、延長戦の末に勝ち抜けを決めてそれを5つ目に増やした。最終的にこの夜は5-0で勝利し、ノルウェー勢のシンデレラストーリーの快進撃に終止符を打った。
ルイ・ボルジェス率いる同チームは、タイを振り出しに戻したPKに繋がったハンド判定がいささか軽かった分、少し運に恵まれた面はあったが、それでもポルトガルの首都での支配ぶりを考えれば、この夜の勝利の差は最終的に妥当だった。ただし、準々決勝でアーセナルを倒す可能性を少しでも得るには、さらにレベルを上げる必要があるだろう。
リヴァプールにとって水曜日は「三度目の正直」となった。今季の欧州戦でガラタサライにアウェーで2度敗れていたが、ついにこのトルコの強豪を上回り、アンフィールドで4-0の勝利を収めて準々決勝進出を決めた。モハメド・サラーは前半にPKを外したものの、その後見事なゴールを決め、さらに2得点にも関与。ジェイミー・キャラガーが「今季最高のパフォーマンス」と評した内容だった。
今季はプレミアリーグで苦戦しているものの、アルネ・スロットのチームは自分たちが何をできるのかを示した。ただし次のラウンドではパリ・サンジェルマンがより手強い試練となるだろう。リヴァプールはもちろん、昨季の決勝トーナメント1回戦で最終的に優勝した相手に敗れた雪辱を期しているが、今季の大会でさらに勝ち進むには、再び一段ギアを上げる必要がある。
アトレティコ・マドリーは、ラウンド16のトッテナムとの対戦で第1戦において大仕事を成し遂げ、プレミアリーグで低迷する相手に大きく助けられた形で、5-2で勝利して突破を決めた。それでも、たとえトゥドールのチームが降格回避の戦いでいくらか改善を見せているとしても、第2戦での3-2の敗戦が免罪符になるわけではないだろう。
ディエゴ・シメオネにとっての朗報は、フリアン・アルバレスがシーズン中盤の得点不振を経て再び調子を上げてきたように見えることだ。しかし、このアトレティコは、10年前に「チョリスモ」が欧州の強豪をたびたび手こずらせた頃のような堅牢なチームではない。準々決勝の相手であるバルセロナに対し攻撃面で痛手を与えられることは分かっているが、逆サイドで彼らを封じ込めるのはまったく別の話だ。
今季に入ってから何度も繰り返して言ってきたとおり、我々はバルセロナに対して本気で納得していない。そして水曜のニューカッスル戦で7-2と粉砕した試合の最中でさえ、ハンジ・フリックがハイラインを敷くことに固執していることに加え、最終ラインの重要選手や、その前に位置するフレンキー・デ・ヨングら複数の負傷者が出ていることもあり、守備が依然として不安定である兆しが見られた。
ラミン・ヤマルとハフィーニャという、バルサにはなお欧州屈指の恐るべきアタッカーが二人いる。一方でロベルト・レヴァンドフスキもマグパイズ戦で得点感覚を取り戻し、これが自身最後のチャンピオンズリーグになるかもしれない中で、最後の大きな見せ場を狙っているだろう。さらにペドリの輝きも加わり、ブラウグラナが後方をタイトに保てさえすれば、まだ頂点まで駆け上がれることを示す材料は十分にある。
まず必要なのは、準々決勝でディエゴ・シメオネ率いるアトレティコ・マドリーと対戦するにあたり、コパ・デル・レイ準決勝で喫した敗戦を繰り返さないことだ。ロヒブランコスは、その2試合制の対戦でメトロポリターノにおいてバルサを徹底的に打ち崩していた。
私たちはいつになったら学ぶのだろうか?! レアル・マドリーはマンチェスター・シティとのラウンド16に臨むにあたり、負傷中のキリアン・エンバペ、ジュード・ベリンガム、ロドリゴの3人をはじめ複数の選手を欠き、さらに直近のオサスナ戦とヘタフェ戦での敗戦の記憶も生々しかった。となればもちろん、不利がこれでもかと重なった状況では、かつてのチャンピオンズリーグの魔法など呼び起こせるはずがない……ということになるのだろうか？...
フェデ・バルベルデが第1戦で見事なハットトリックを決め、マドリーはこのラウンド随一の注目カードを完全に掌握。もっとも、エティハドでの第2戦では、ティボー・クルトワが最高のパフォーマンスを見せ、さらにベルナルド・シウヴァが前半半ばに退場となったこともあって、比較的余裕をもって突破を確実にしたが、アルバロ・アルベロア率いるマドリーは、ヴィニシウス・ジュニオールの2ゴールにより仕事をやり遂げた。
ブラジル人の彼は決勝トーナメントのスペシャリストとも言える存在で、今や「シーズン最高の時期」を楽しみにしていると語っている。マドリーは突如として、再び優勝候補のような顔つきに戻った。準々決勝でバイエルン・ミュンヘンという高火力マシンを倒すことができれば、ブランコスが最後まで勝ち上がると見ても、反対に賭ける者はほとんどいないだろう。
PSGは昨季の大会で相手をなぎ倒しながら優勝した、あの無敵のチームとまったく同じというわけではないかもしれない。しかしこの1週間のチェルシー戦での圧倒ぶりでは、ベストにかなり近い姿を見せた。スタンフォード・ブリッジでの第2戦を序盤のうちに決着づけ、2試合合計8-2で最終的に勝ち抜けた。
フヴィチャ・クヴァラツヘリアとブラッドリー・バルコラは調子を取り戻しつつあり、フランス王者がシーズンで最も重要な局面に入るちょうどそのタイミングで、ウスマン・デンベレの度重なる負傷問題も解消に近づいている。続く準々決勝ではルイス・エンリケ率いるPSGがリヴァプールを下す本命となるだろう。つまり、欧州タイトルの連覇は大いに現実味を帯びている。
バイエルン・ミュンヘンがアタランタを2試合合計10-2で圧倒したからといって、今季のチャンピオンズリーグ制覇の有力候補であることを改めて知らしめた、というわけではない。リーグフェーズで10人になりながらパルク・デ・プランスでPSGを下した時点で、私たちはすでにそれを知っていた。
とはいえ、ブンデスリーガ王者が2024年ヨーロッパリーグ王者を粉砕した一戦は、ヴァンサン・コンパニ率いるチームの質の高さを改めて強烈に思い起こさせるものだった――とりわけ、バロンドール最有力候補のハリー・ケインが第2戦にしか出場しなかったことを踏まえるとなおさらだ。
したがって、バイエルンが組み合わせの山としては明らかに厳しい側に入り、この段階でレアル・マドリーとの対戦は避けたかったはずではあるが、この大会に残っているどのチームも恐れる理由はない、と言って差し支えないだろう。
アーセナルはレヴァークーゼンでのベスト16第1戦では本来の出来ではなかったが、エミレーツでは十分にギアを上げ、最終的には余裕をもって突破した。GKヤニス・ブラズヴィヒがいなければ、ガナーズはもっと楽に勝っていただろうし、結局のところ、エベレチ・エゼの見事なチャンピオンズリーグ初ゴールと、デクラン・ライスの決して悪くない一撃によって、順当な勝利を確保する必要があった。
抽選の「楽な」側の山を勝ち上がったアーセナルは、次にスポルティングCPと対戦するためリスボンへ向かう。4つのタイトルを狙う戦いがシーズン終盤に入る中でエネルギーレベルに悪影響を及ぼす可能性はあるものの、ガナーズはこの大会に残る8チームの中で最も決勝進出の可能性が高いチームであり、したがって今回も本命と見なされるべきだ。