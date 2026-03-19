私たちはいつになったら学ぶのだろうか?! レアル・マドリーはマンチェスター・シティとのラウンド16に臨むにあたり、負傷中のキリアン・エンバペ、ジュード・ベリンガム、ロドリゴの3人をはじめ複数の選手を欠き、さらに直近のオサスナ戦とヘタフェ戦での敗戦の記憶も生々しかった。となればもちろん、不利がこれでもかと重なった状況では、かつてのチャンピオンズリーグの魔法など呼び起こせるはずがない……ということになるのだろうか？...

フェデ・バルベルデが第1戦で見事なハットトリックを決め、マドリーはこのラウンド随一の注目カードを完全に掌握。もっとも、エティハドでの第2戦では、ティボー・クルトワが最高のパフォーマンスを見せ、さらにベルナルド・シウヴァが前半半ばに退場となったこともあって、比較的余裕をもって突破を確実にしたが、アルバロ・アルベロア率いるマドリーは、ヴィニシウス・ジュニオールの2ゴールにより仕事をやり遂げた。

ブラジル人の彼は決勝トーナメントのスペシャリストとも言える存在で、今や「シーズン最高の時期」を楽しみにしていると語っている。マドリーは突如として、再び優勝候補のような顔つきに戻った。準々決勝でバイエルン・ミュンヘンという高火力マシンを倒すことができれば、ブランコスが最後まで勝ち上がると見ても、反対に賭ける者はほとんどいないだろう。