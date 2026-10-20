58分 - ローマが4点目、マレン！ オランダ人はPKを冷静に決め、タカーチを破ってローマを4-0に導く。チャンピオンズリーグで3点目、今季9点目となった。





56分 - ローマがPKを獲得！ ウェズレイがブラックマンをかわすと、ペナルティーエリア内で倒された。





55分 - ローマに再びチャンスの可能性。スーレがマレンへスルーパスを送るが、DFが間一髪で阻む。





52分 - ローマが3点目、ピジッリ！ウェズレイがスーレへ縦パス。バルセギャンがボールを守ろうとするも、スーレが奪い取る。アルゼンチン人のスーレがマレンに渡し、マレンがピジッリへ落とす。MFが力強くシュートを放ち、ボールをクロスバーの下に突き刺した。





47分 - マレンが躍動。ワンツーからペナルティーエリア内に入り、飛び出したタカーチの意表を突こうとするが、スロバキア人GKに防がれる。





39分 - ローマが追加点、モリーナ！マレンが再び左サイドを突破し、ペナルティーエリア内に入ってカーブをかけたシュート。タカーチが弾いたボールはアルゼンチン人のモリーナの足元へ。難なく押し込んで2-0とした。元アトレティコ・マドリーのモリーナにとって、ローマ加入後初ゴールとなった。





35分 - ローマが追加点に迫る。マレンが裏へ抜け出してモラにパスを出すが、タカーチと1対1になったモラは大きく外してしまう。ただし、オフサイドだった。





20分 - ローマが先制、エルモソ！ペッレグリーニが右からFKを完璧に蹴り込み、ギラルディが頭で落とす。エルモソが至近距離から確実に決め、1-0とした。





11分 - ピジッリが狙うが、ペナルティーエリア外からの左足シュートはうまくミートできず、枠を外れる。





5分 - ローマにチャンスの可能性。モリーナがモラにパスを出すが、ポルトガル人のモラはタカーチのすぐ近くでボールを収められない。収めていればシュートを打てる場面だった。