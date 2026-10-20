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ライブ
Wesley Hermoso Roma Fiorentina Serie AGetty Images
翻訳者：

チャンピオンズリーグ、ローマ対スロバン・ブラチスラバ LIVE

SSC Napoli U19
UEFAユースリーグ
ナポリ 対 ボデ/グリムト
ナポリ
ボデ/グリムト
UEFAチャンピオンズリーグ

チャンピオンズリーグ第3節を一緒にライブで追おう。

チャンピオンズリーグ、第3節

ローマ対スロヴァン・ブラチスラヴァ 4-0

得点者：21分 エルモソ（ローマ）、39分 モリーナ（ローマ）、52分 ピシッリ（ローマ）、57分 マレン（ローマ、PK）


6日前、かつての指揮官モウリーニョ率いるレアル・マドリーとの一戦で味わった悔しさを晴らし、チャンピオンズリーグで初勝利を挙げること。ローマを率いるジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督の目標は明確だ。大会第3節は今夜21時にスタディオ・オリンピコで行われ、対戦相手はスロヴァン・ブラチスラヴァ。ヤヤ・トゥーレ率いる同クラブは勝ち点0で最下位、ここまでの得点もわずか1だ。リーグ戦で3位につけるローマは、十分に勝機のある相手から勝ち点3を獲得しなければならない。続く2節では、マンチェスターでのユナイテッド戦、パリでの欧州王者PSG戦という難しいアウェーゲームが控えている。



  • ゴールとハイライトシーン

    58分 - ローマが4点目、マレン！ オランダ人PKを冷静に決め、タカーチを破ってローマを4-0に導く。チャンピオンズリーグで3点目、今季9点目となった。


    56分 - ローマがPKを獲得！ ウェズレイがブラックマンをかわすと、ペナルティーエリア内で倒された。


    55分 - ローマに再びチャンスの可能性。スーレがマレンへスルーパスを送るが、DFが間一髪で阻む。


    52分 - ローマが3点目、ピジッリ！ウェズレイがスーレへ縦パス。バルセギャンがボールを守ろうとするも、スーレが奪い取る。アルゼンチン人のスーレがマレンに渡し、マレンがピジッリへ落とす。MFが力強くシュートを放ち、ボールをクロスバーの下に突き刺した。


    47分 - マレンが躍動。ワンツーからペナルティーエリア内に入り、飛び出したタカーチの意表を突こうとするが、スロバキア人GKに防がれる。


    39分 - ローマが追加点、モリーナ！マレンが再び左サイドを突破し、ペナルティーエリア内に入ってカーブをかけたシュート。タカーチが弾いたボールはアルゼンチン人のモリーナの足元へ。難なく押し込んで2-0とした。元アトレティコ・マドリーのモリーナにとって、ローマ加入後初ゴールとなった。


    35分 - ローマが追加点に迫る。マレンが裏へ抜け出してモラにパスを出すが、タカーチと1対1になったモラは大きく外してしまう。ただし、オフサイドだった。


    20分 - ローマが先制、エルモソ！ペッレグリーニが右からFKを完璧に蹴り込み、ギラルディが頭で落とす。エルモソが至近距離から確実に決め、1-0とした。


    11分 - ピジッリが狙うが、ペナルティーエリア外からの左足シュートはうまくミートできず、枠を外れる。


    5分 - ローマにチャンスの可能性。モリーナがモラにパスを出すが、ポルトガル人のモラはタカーチのすぐ近くでボールを収められない。収めていればシュートを打てる場面だった。

  • 試合記録

    ローマ 4-0 スロヴァン・ブラチスラヴァ


    得点者：21分 エルモソ（R）、39分 モリーナ（R）、52分 ピジッリ（R）、58分 マレン（R、PK）


    ローマ（3-4-2-1）：ゴッリーニ；ギラルディ、バレルディ、エルモソ；モリーナ、ピジッリ、デ・ローン、ウェズリー（59分からレンシュ）；モラ、ペッレグリーニ（52分からスーレ）；マレン（59分からカストロ）監督：ガスペリーニ

    スロヴァン・ブラチスラヴァ（4-2-3-1）：タカーチ；ブラックマン、バイリッチ、マルコビッチ、クルス；ガイドシュ（69分からマルティネス）、ポコルニー、イブラヒム（69分からムスタフィッチ）；バルセギャン（55分からイラジャン）；マルチェッリ、スレイマン・カマラ（69分からマロシュ）。監督：ヤヤ・トゥーレ

    警告：20分 バルセギャン（S）、スレイマン・カマラ（S）、マルティネス（S）

    退場者：なし

    アシスト：ギラルディ（R）、マレン（R）

    主審：シェーラー（スイス）

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