チャンピオンズリーグ、ローマの日程：ガスペリーニはトルコでスタートし、最後はホームでリールと対戦する

ローマがUEFAチャンピオンズリーグ2026-27のリーグフェーズで戦う日程が正式決定した。 ローマはついに自らの道のりを把握した。レアル・マドリー、現王者のPSG、そしてマンチェスター・ユナイテッドといった超強豪と対戦する。チャンピオンズリーグ2026-27のリーグフェーズは9月8日に開幕し、UEFAが全日程を発表した。ジャン・ピエロ・ガスペリーニ率いるチームは9月10日、フェネルバフチェのホームでスタートする。