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Goal.com
ライブ
Grafica CM Gasperini Roma nuova 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

チャンピオンズリーグ、ローマの日程：ガスペリーニはトルコでスタートし、最後はホームでリールと対戦する

ローマ
チャンピオンズ リーグ

チャンピオンズリーグのリーグフェーズにおけるローマの日程一覧

ローマがUEFAチャンピオンズリーグ2026-27のリーグフェーズで戦う日程が正式決定した。 ローマはついに自らの道のりを把握した。レアル・マドリー、現王者のPSG、そしてマンチェスター・ユナイテッドといった超強豪と対戦する。チャンピオンズリーグ2026-27のリーグフェーズは9月8日に開幕し、UEFAが全日程を発表した。ジャン・ピエロ・ガスペリーニ率いるチームは9月10日、フェネルバフチェのホームでスタートする。

  • ローマの日程

    第1節

    フェネルバフチェ―ローマ　9月10日（木）18:45


    第2節

    ローマ―レアル・マドリー　10月14日（水）21:00


    第3節

    ローマ―スロヴァン・ブラチスラヴァ　10月20日（火）21:00


    第4節

    マンチェスター・ユナイテッド―ローマ　11月3日（火）


    第5節

    PSG―ローマ　11月25日（水）21:00


    第6節

    ローマ―スポルティング・クラブ　12月8日（火）


    第7節

    AEKアテネ―ローマ　1月19日（火）21:00


    第8節

    ローマ―リール　1月27日（水）21:00




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