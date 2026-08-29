ローマがUEFAチャンピオンズリーグ2026-27のリーグフェーズで戦う日程が正式決定した。 ローマはついに自らの道のりを把握した。レアル・マドリー、現王者のPSG、そしてマンチェスター・ユナイテッドといった超強豪と対戦する。チャンピオンズリーグ2026-27のリーグフェーズは9月8日に開幕し、UEFAが全日程を発表した。ジャン・ピエロ・ガスペリーニ率いるチームは9月10日、フェネルバフチェのホームでスタートする。
Calciomercato/Getty Images
翻訳者：
チャンピオンズリーグ、ローマの日程：ガスペリーニはトルコでスタートし、最後はホームでリールと対戦する
ローマの日程
第1節
フェネルバフチェ―ローマ 9月10日（木）18:45
第2節
ローマ―レアル・マドリー 10月14日（水）21:00
第3節
ローマ―スロヴァン・ブラチスラヴァ 10月20日（火）21:00
第4節
マンチェスター・ユナイテッド―ローマ 11月3日（火）
第5節
PSG―ローマ 11月25日（水）21:00
第6節
ローマ―スポルティング・クラブ 12月8日（火）
第7節
AEKアテネ―ローマ 1月19日（火）21:00
第8節
ローマ―リール 1月27日（水）21:00
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