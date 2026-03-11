チャンピオンズリーグ、ルールと出場停止：イエローカードはいつ消えるのか？

アタランタ・ベルガモに6対1で圧勝した後、マイケル・オリゼとヨシュア・キミッヒも注目を浴びています。両選手とも時間稼ぎでイエローカードを受け、第2戦に出場停止処分となりました。しかし、予想される準々決勝では出場停止処分を受ける心配はなく、何の負担もなく試合に臨むことができます。 しかし、実際に選手はどのような場合に出場停止となるのでしょうか？また、チャンピオンズリーグでは、カードはいつ消去されるのでしょうか？
SPOX がご説明します！
チャンピオンズリーグでは、3枚が決め手となる。警告のカウントはグループステージの開始とともに始まる。選手が3枚目のイエローカードを受けると、自動的に1試合の出場停止処分となる。ただし、イエローカードが1試合で退場処分につながっていないことが条件となる。イエローカード2枚で退場処分となった場合、いずれにせよ1試合の出場停止処分となるためである。
イエローカードの累積は、準々決勝終了後にリセットされます。このルールは、イエローカードによる出場停止だけで、プロ選手が決勝戦に出場できなくなることを防ぐためのものです。この段階を過ぎると、準決勝2試合のみが残っているため、カードによる出場停止は決勝戦には影響しません。 したがって、決勝戦への出場停止は、準決勝の2ndレグで選手がイエローカード2枚による退場処分を受けた場合、またはレッドカードによる複数試合の出場停止処分を受けた場合にのみ発生します。
それでも、キミッヒとオリゼはさらに厳しい罰則を受ける可能性がある。結局、FCバイエルンはベルガモでの試合でリスクを最大限に活用することを控えた。ダヨ・ウパメカノは、3人目のイエローカード累積選手として試合に出場したが、それ以上の警告は受けなかった。
チャンピオンズリーグをライブで視聴するには、2027年までDAZNが最も重要な情報源となります。このストリーミングサービスは、ほぼすべての試合をテレビおよびライブストリームで放送しているからです。唯一の例外は、火曜日のトップマッチで、これはAmazon Prime Videoで独占放送されます。ドイツのチームが決勝に進出した場合、決勝戦は無料テレビでも放送されます。
|ラウンド16
|準々決勝
|準決勝
|決勝
|AF1：PSG 対 FC チェルシー
|AF2：ガラタサライ対リヴァプールFC
|VF1：PSG または チェルシー 対 ガラタサライ または リバプール
|AF3：レアル・マドリード対マンチェスター・シティ
|HF1：VF1の勝者 vs. VF2の勝者
|AF4：アタランタ・ベルガモ対FCバイエルン・ミュンヘン
|VF2：レアルまたはシティ 対 アタランタまたはバイエルン
|F：HF1の勝者 vs. HF2の勝者
|AF5：ニューカッスル・ユナイテッド 対 FC バルセロナ
|AF6：アトレティコ・マドリード 対 トッテナム・ホットスパー
|VF3：ニューカッスルまたはバルセロナ 対 アトレティコまたはトッテナム
|HF2：VF3の勝者 vs. VF4の勝者
|AF7：ボーデ/グリムト 対 スポルティング・リスボン
|AF8：バイエル・レバークーゼン 対 FC アーセナル
|VF4：ボーデ/グリムトまたはスポルティング 対 レバークーゼンまたはアーセナル