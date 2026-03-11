チャンピオンズリーグ、ルールと出場停止：イエローカードはいつ消えるのか？

チャンピオンズリーグでは、3枚が決め手となる。警告のカウントはグループステージの開始とともに始まる。選手が3枚目のイエローカードを受けると、自動的に1試合の出場停止処分となる。ただし、イエローカードが1試合で退場処分につながっていないことが条件となる。イエローカード2枚で退場処分となった場合、いずれにせよ1試合の出場停止処分となるためである。

イエローカードの累積は、準々決勝終了後にリセットされます。このルールは、イエローカードによる出場停止だけで、プロ選手が決勝戦に出場できなくなることを防ぐためのものです。この段階を過ぎると、準決勝2試合のみが残っているため、カードによる出場停止は決勝戦には影響しません。 したがって、決勝戦への出場停止は、準決勝の2ndレグで選手がイエローカード2枚による退場処分を受けた場合、またはレッドカードによる複数試合の出場停止処分を受けた場合にのみ発生します。

それでも、キミッヒとオリゼはさらに厳しい罰則を受ける可能性がある。結局、FCバイエルンはベルガモでの試合でリスクを最大限に活用することを控えた。ダヨ・ウパメカノは、3人目のイエローカード累積選手として試合に出場したが、それ以上の警告は受けなかった。