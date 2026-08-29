あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
Goal.com
ライブ
cm allegri napoli
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

チャンピオンズリーグ、ナポリの日程：アッレグリにとって初戦はアーセナル戦

ナポリ
チャンピオンズ リーグ

チャンピオンズリーグのリーグフェーズにおけるナポリの全試合日程

ナポリがUEFAチャンピオンズリーグ2026-27のリーグフェーズで戦う日程が正式決定マッシミリアーノ・アッレグリ率いるチームは、マラドーナでのアーセナル戦で初戦を迎える。一方、最後の2試合は第4ポットの2チームとの対戦となり、第7節でサバフと対戦し、最終節はホームでバイキングスを迎える。注目は11月の連続アウェー2試合で、まずポルトの本拠地に乗り込み、その後マンチェスター・シティと対戦する。


  • ナポリの日程

    第1節

    9月9日 - 21:00 - ナポリ-アーセナル


    第2節

    10月13日 - 21:00 ビジャレアル-ナポリ


    第3節

    10月20日 - 21:00 ナポリ-ボデ


    第4節

    11月4日 - 21:00 - ポルト-ナポリ


    第5節

    11月24日 - 21:00 - マンチェスター・シティ-ナポリ


    第6節

    12月8日 - 21:00 - ナポリ-ブルージュ


    第7節

    1月20日 - 18:45 - サバフ-ナポリ


    第8節

    1月27日 - 21:00 - ナポリ-バイキング




    • 広告

    この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
セリエ A
ナポリ crest
ナポリ
NAP
コモ crest
コモ
COM