ナポリがUEFAチャンピオンズリーグ2026-27のリーグフェーズで戦う日程が正式決定。 マッシミリアーノ・アッレグリ率いるチームは、マラドーナでのアーセナル戦で初戦を迎える。一方、最後の2試合は第4ポットの2チームとの対戦となり、第7節でサバフと対戦し、最終節はホームでバイキングスを迎える。注目は11月の連続アウェー2試合で、まずポルトの本拠地に乗り込み、その後マンチェスター・シティと対戦する。
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チャンピオンズリーグ、ナポリの日程：アッレグリにとって初戦はアーセナル戦
ナポリの日程
第1節
9月9日 - 21:00 - ナポリ-アーセナル
第2節
10月13日 - 21:00 ビジャレアル-ナポリ
第3節
10月20日 - 21:00 ナポリ-ボデ
第4節
11月4日 - 21:00 - ポルト-ナポリ
第5節
11月24日 - 21:00 - マンチェスター・シティ-ナポリ
第6節
12月8日 - 21:00 - ナポリ-ブルージュ
第7節
1月20日 - 18:45 - サバフ-ナポリ
第8節
1月27日 - 21:00 - ナポリ-バイキング
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