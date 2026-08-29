チャンピオンズリーグ、ナポリの日程：アッレグリにとって初戦はアーセナル戦

ナポリがUEFAチャンピオンズリーグ2026-27のリーグフェーズで戦う日程が正式決定。 マッシミリアーノ・アッレグリ率いるチームは、マラドーナでのアーセナル戦で初戦を迎える。一方、最後の2試合は第4ポットの2チームとの対戦となり、第7節でサバフと対戦し、最終節はホームでバイキングスを迎える。注目は11月の連続アウェー2試合で、まずポルトの本拠地に乗り込み、その後マンチェスター・シティと対戦する。



