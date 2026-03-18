90分 - シャビ・シモンズの2得点目：スペイン陣内でのジメネスのファウルによりPKが宣告され、この元バルサおよびPSGの選手がムッソの逆を突いてゴールを決めた。

76分 - コルチョネロス（アトレティコ・マドリード）のゴール：左サイドからのコーナーキックを、ハンコがファーポストでサールより先に頭で合わせ、先制点を挙げた。

75分 - ビカリオが好セーブ。ペナルティエリアの端からジュリアン・アルバレスが放ったカーブのかかったフリーキックをコーナーキックに弾き返す。

60分 - トッテナムが3点目を狙う。ペドロ・ポロがファーポストを狙うシュートを放つが、ムッソが好セーブでコーナーキックに逃れる。

52分 - 再びスパーズがリード：グレイが相手からボールを奪い、シャビ・シモンズとワンツーを組み、ペナルティエリアの端からカーブをかけたシュートを放ち、ゴールを決めた。

47分 - アトレティコ・マドリードが同点に追いつく。元アタランタのルックマンのアシストから、ジュリアン・アルバレスがターンしてゴールを決めた。

30分 - トッテナムが先制：テルからのクロスを、ペナルティエリア内でフリーになったコロ・ムアニがヘディングで決めて試合の口火を切る。

6分 - ルックマンのゴールは取り消される。シメオネのクロスから決めたが、VARの確認後、ナイジェリア人選手のオフサイドにより主審がゴールを無効とした。



