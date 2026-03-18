1週間を経て、チャンピオンズリーグに残っているチームたちが、ホームとアウェイを逆にして再び対戦する。昨日の試合に続き、今日はさらに4試合が行われる。バルセロナ対ニューカッスルが欧州の水曜日の幕開けを飾り、21時からの試合には、ロンドンで行われるトッテナム対アトレティコ・マドリードの一戦が含まれている。 シメオネ率いるアトレティコは、第1戦で5-2と勝利し（キンスキーが不本意な活躍を見せた）、準々決勝進出に片足を踏み入れている。あとはこのリードを守り抜くだけだ。対するトッテナムはイゴール・トゥドール監督率いるチームで、プレミアリーグ最終節ではリヴァプールと引き分けたものの、依然として降格圏の瀬戸際に立たされている。
翻訳者：
チャンピオンズリーグ、トッテナムが勝利もアトレティコ・マドリードが勝ち上がる：シャビ・シモンズの2ゴールも及ばず
ゴールとハイライト
90分 - シャビ・シモンズの2得点目：スペイン陣内でのジメネスのファウルによりPKが宣告され、この元バルサおよびPSGの選手がムッソの逆を突いてゴールを決めた。
76分 - コルチョネロス（アトレティコ・マドリード）のゴール：左サイドからのコーナーキックを、ハンコがファーポストでサールより先に頭で合わせ、先制点を挙げた。
75分 - ビカリオが好セーブ。ペナルティエリアの端からジュリアン・アルバレスが放ったカーブのかかったフリーキックをコーナーキックに弾き返す。
60分 - トッテナムが3点目を狙う。ペドロ・ポロがファーポストを狙うシュートを放つが、ムッソが好セーブでコーナーキックに逃れる。
52分 - 再びスパーズがリード：グレイが相手からボールを奪い、シャビ・シモンズとワンツーを組み、ペナルティエリアの端からカーブをかけたシュートを放ち、ゴールを決めた。
47分 - アトレティコ・マドリードが同点に追いつく。元アタランタのルックマンのアシストから、ジュリアン・アルバレスがターンしてゴールを決めた。
30分 - トッテナムが先制：テルからのクロスを、ペナルティエリア内でフリーになったコロ・ムアニがヘディングで決めて試合の口火を切る。
6分 - ルックマンのゴールは取り消される。シメオネのクロスから決めたが、VARの確認後、ナイジェリア人選手のオフサイドにより主審がゴールを無効とした。
試合結果
トッテナム対アトレティコ・マドリード 3-2（第1戦 2-5）
得点者：30分 コロ・ムアニ（トッテナム）、47分 アルバレス（アトレティコ）、52分 シャビ・シモンズ（トッテナム）、75分 ハンコ、90分 PK シャビ・シモンズ。
トッテナム（5-4-1）：ビカリオ；ペドロ・ポロ（74分 ベルグヴァル）、ロメロ（81分 ダンソ）、ドラグシン（66分 ウドギー）、ファン・デ・ヴェン、スペンス；シャビ・シモンズ、サール、グレイ（81分 ギャラガー）、テル（81分 オルセシ）； コロ・ムアニ。監督：トゥドール。
アトレティコ・マドリード（4-4-2）：ムッソ；モリーナ（64分 コケ）、ル・ノルマン、ハンコ、ルッジェーリ；シメオネ（87分 ヒメネス）、ジョレンテ、カルドソ、ルックマン（63分 ソルロット）； アルバレス（84分 N・ゴンサレス）、グリーズマン（84分 バエナ）。監督：シメオネ。
主審：ジーベルト。
警告：トゥドール（監督）、ビカリオ、ポロ、ロメロ、ウドギ（T）；ルッジェーリ、ルックマン、ソルロート（A）。
退場：-