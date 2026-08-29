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ライブ
Cesc Fabregas ComoGetty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

チャンピオンズリーグ、コモの日程：ファブレガスにとってはバルセロナでの戦慄の締めくくり

コモ
チャンピオンズ リーグ

コモのクラブがチャンピオンズリーグのリーグフェーズで戦う試合日程

コモが臨む2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズの日程が正式決定した。セスク・ファブレガス率いるチームは、初戦でホームにRBライプツィヒを迎え、最後は最終2節でホームのパリ・サンジェルマン戦、アウェーのバルセロナ戦という身の引き締まる連戦で締めくくる。


  • コモの日程

    第1節

    コモ対ライプツィヒ、9月10日木曜日21時


    第2節

    フェイエルノールト対コモ、10月14日水曜日18時45分


    第3節

    コモ対マンチェスター・ユナイテッド、10月21日水曜日18時45分


    第4節

    ランス対コモ、11月4日水曜日21時


    第5節

    コモ対AEKアテネ、11月24日火曜日21時


    第6節

    ベティス対コモ、12月9日水曜日18時45分


    第7節

    コモ対パリ・サンジェルマン、1月20日水曜日21時


    第8節

    バルセロナ対コモ、1月27日水曜日21時



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