コモが臨む2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズの日程が正式決定した。セスク・ファブレガス率いるチームは、初戦でホームにRBライプツィヒを迎え、最後は最終2節でホームのパリ・サンジェルマン戦、アウェーのバルセロナ戦という身の引き締まる連戦で締めくくる。



