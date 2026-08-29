コモが臨む2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズの日程が正式決定した。セスク・ファブレガス率いるチームは、初戦でホームにRBライプツィヒを迎え、最後は最終2節でホームのパリ・サンジェルマン戦、アウェーのバルセロナ戦という身の引き締まる連戦で締めくくる。
Getty Images
翻訳者：
チャンピオンズリーグ、コモの日程：ファブレガスにとってはバルセロナでの戦慄の締めくくり
コモの日程
第1節
コモ対ライプツィヒ、9月10日木曜日21時
第2節
フェイエルノールト対コモ、10月14日水曜日18時45分
第3節
コモ対マンチェスター・ユナイテッド、10月21日水曜日18時45分
第4節
ランス対コモ、11月4日水曜日21時
第5節
コモ対AEKアテネ、11月24日火曜日21時
第6節
ベティス対コモ、12月9日水曜日18時45分
第7節
コモ対パリ・サンジェルマン、1月20日水曜日21時
第8節
バルセロナ対コモ、1月27日水曜日21時
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。