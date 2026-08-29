チャンピオンズリーグ、インテルの日程：インテルはモウリーニョ率いるレアル・マドリーの本拠地でスタートする

インテルのUEFAチャンピオンズリーグ2026-27リーグフェーズの日程が正式に発表された。 インテルはサン・シーロで、昨季同様にリヴァプール、クラブ・ブルージュ、シャフタール・ドネツク、シュトゥットガルトと対戦し、アウェーではレアル・マドリー、ボルシア・ドルトムント、フェイエノールト、スロヴァン・ブラチスラヴァとの試合が待っている。





インテルの欧州での戦いは、9月8日火曜日にベルナベウで行われるレアル・マドリー戦で幕を開ける。



