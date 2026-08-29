チャンピオンズリーグ、インテルの日程：インテルはモウリーニョ率いるレアル・マドリーの本拠地でスタートする

インテルのUEFAチャンピオンズリーグ2026-27リーグフェーズの日程が正式に発表された。 インテルはサン・シーロで、昨季同様にリヴァプール、クラブ・ブルージュ、シャフタール・ドネツク、シュトゥットガルトと対戦し、アウェーではレアル・マドリー、ボルシア・ドルトムント、フェイエノールト、スロヴァン・ブラチスラヴァとの試合が待っている。
インテルの欧州での戦いは、9月8日火曜日にベルナベウで行われるレアル・マドリー戦で幕を開ける。
インテルのUEFAチャンピオンズリーグ2026-27リーグフェーズの日程が正式に発表された。 インテルはサン・シーロで、昨季同様にリヴァプール、クラブ・ブルージュ、シャフタール・ドネツク、シュトゥットガルトと対戦し、アウェーではレアル・マドリー、ボルシア・ドルトムント、フェイエノールト、スロヴァン・ブラチスラヴァとの試合が待っている。
インテルの欧州での戦いは、9月8日火曜日にベルナベウで行われるレアル・マドリー戦で幕を開ける。
日程：
第1節
2026年9月8日（火）21:00
レアル・マドリー-インテル
第2節
2026年10月13日（火）21:00
インテル-クラブ・ブルージュ
第3節
2026年10月21日（水）21:00
インテル-シャフタール・ドネツク
第4節
2026年11月3日（火）21:00
フェイエノールト-インテル
第5節
2026年11月25日（水）21:00
インテル-シュトゥットガルト
第6節
2026年12月9日（水）21:00
ボルシア・ドルトムント-インテル
第7節
2027年1月19日（火）21:00
インテル-リヴァプール
第8節
2027年1月27日（水）21:00
スロヴァン・ブラチスラヴァ-インテル
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