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Gianluca Minchiotti

翻訳者：

チャンピオンズリーグ、インテルの日程：インテルはモウリーニョ率いるレアル・マドリーの本拠地でスタートする

チャンピオンズ リーグ
インテル

インテルのチャンピオンズリーグ・リーグフェーズの日程

インテルのUEFAチャンピオンズリーグ2026-27リーグフェーズの日程が正式に発表された。 インテルはサン・シーロで、昨季同様にリヴァプール、クラブ・ブルージュ、シャフタール・ドネツク、シュトゥットガルトと対戦し、アウェーではレアル・マドリー、ボルシア・ドルトムント、フェイエノールト、スロヴァン・ブラチスラヴァとの試合が待っている。


インテルの欧州での戦いは、9月8日火曜日にベルナベウで行われるレアル・マドリー戦で幕を開ける。


  • インテルの日程

    日程：

    第1節

    2026年9月8日（火）21:00

    レアル・マドリー-インテル


    第2節

    2026年10月13日（火）21:00

    インテル-クラブ・ブルージュ


    第3節

    2026年10月21日（水）21:00

    インテル-シャフタール・ドネツク


    第4節

    2026年11月3日（火）21:00

    フェイエノールト-インテル


    第5節

    2026年11月25日（水）21:00

    インテル-シュトゥットガルト


    第6節

    2026年12月9日（水）21:00

    ボルシア・ドルトムント-インテル


    第7節

    2027年1月19日（火）21:00

    インテル-リヴァプール


    第8節

    2027年1月27日（水）21:00

    スロヴァン・ブラチスラヴァ-インテル


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