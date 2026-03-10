Goal.com
チャンピオンズリーグ、アトレティコ・マドリード対トッテナム ライブ 4-1：スパーズのゴールキーパー、キンスキーが17分後にビカリオと交代

ワンダ・メトロポリターノで、シメオネ率いるアトレティコ・マドリードとテュドール率いるトッテナム・ホットスパーのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦が行われる。

リーグ戦では非常に厳しいシーズンを送っているトッテナムだが、チャンピオンズリーグでは順調に勝ち進んでいる。決勝トーナメント1回戦で対戦するのは、チョロ・シメオネ監督率いるアトレティコ・マドリード。今夜21時、ワンダ・メトロポリターノで第1戦が行われる。アトレティコはリーガでレアル・ソシエダに勝利し、バルセロナ、レアル・マドリードに次ぐ3位につけている。 トッテナムは、約1か月前にイゴール・トゥドールが監督に就任して以来、3試合3敗と苦戦しており、プレミアリーグでは降格を回避するために戦っている。

  • 試合記録表

    アトレティコ・マドリード 4-1 トッテナム

    アトレティコ・マドリード（4-4-2）：オブラク、プビル、ハンコ、ル・ノルマン、ルッジェーリ、シメオネ、M・ジョレンテ、カルドソ、ルックマン、アルバレス、ルックマン。監督：シメオネ。 

    トッテナム（3-4-3）：キンスキー（17分からビカリオ）；ロメロ、ダンソ、ファン・デ・フェン；ポロ、サール、グレイ、スペンス；コロ・ムアニ、リシャルリソン、テル。監督：テュドル。

    審判：ゴズブユク。

    得点者：6分 M. リョレンテ（A）、14分 グリエズマン（A）、15分 アルヴァレス（A）、22分 ル・ノルマン（A）、26分 ポロ（T）。

    警告：スペンス（T）。

    退場者：- 

0