リーグ戦では非常に厳しいシーズンを送っているトッテナムだが、チャンピオンズリーグでは順調に勝ち進んでいる。決勝トーナメント1回戦で対戦するのは、チョロ・シメオネ監督率いるアトレティコ・マドリード。今夜21時、ワンダ・メトロポリターノで第1戦が行われる。アトレティコはリーガでレアル・ソシエダに勝利し、バルセロナ、レアル・マドリードに次ぐ3位につけている。 トッテナムは、約1か月前にイゴール・トゥドールが監督に就任して以来、3試合3敗と苦戦しており、プレミアリーグでは降格を回避するために戦っている。
チャンピオンズリーグ、アトレティコ・マドリード対トッテナム ライブ 4-1：スパーズのゴールキーパー、キンスキーが17分後にビカリオと交代
試合記録表
アトレティコ・マドリード 4-1 トッテナム
アトレティコ・マドリード（4-4-2）：オブラク、プビル、ハンコ、ル・ノルマン、ルッジェーリ、シメオネ、M・ジョレンテ、カルドソ、ルックマン、アルバレス、ルックマン。監督：シメオネ。
トッテナム（3-4-3）：キンスキー（17分からビカリオ）；ロメロ、ダンソ、ファン・デ・フェン；ポロ、サール、グレイ、スペンス；コロ・ムアニ、リシャルリソン、テル。監督：テュドル。
審判：ゴズブユク。
得点者：6分 M. リョレンテ（A）、14分 グリエズマン（A）、15分 アルヴァレス（A）、22分 ル・ノルマン（A）、26分 ポロ（T）。
警告：スペンス（T）。
退場者：-
試合
