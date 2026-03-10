リーグ戦では非常に厳しいシーズンを過ごしているトッテナムが、チャンピオンズリーグでは順調に勝ち進んでいる。決勝トーナメント1回戦で対戦するのは、チョロ・シメオネ監督率いるアトレティコ・マドリードだ。今夜21時（現地時間）、ワンダ・メトロポリターノで第1戦が行われる。アトレティコはリーガでレアル・ソシエダに勝利し、バルセロナ、レアル・マドリードに次ぐ3位につけている。 トッテナムは、約1か月前にイゴール・トゥドールが監督に就任して以来、3試合3敗と苦戦しており、プレミアリーグでは降格を回避するために戦っている。
チャンピオンズリーグ、アトレティコ・マドリード対トッテナム ライブ中継。ビカーリオが欠場、公式スターティングメンバー発表
試合記録表
アトレティコ・マドリード 対 トッテナム 0-0
アトレティコ・マドリード（4-4-2）：オブラク、プビル、ハンコ、ル・ノルマン、ルッジェリ、シメオネ、M・ジョレンテ、カルドソ、ルックマン、アルバレス、ルックマン。監督：シメオネ。
トッテナム（3-4-3）：キンスキー、ロメロ、ダンソ、ファン・デ・フェン、ポロ、サール、グレイ、スペンス、コロ・ムアニ、リシャルリソン、テル。監督：テュドール。
審判：ゴズブユク。
警告：-
退場者：-
試合
