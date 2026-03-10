アントニン・キンスキーがトッテナムで最後にプレーしたのは昨年10月、スパーズがリーグカップでニューカッスルに0-2で敗れた試合だった。約6ヶ月ぶりの復帰となったチェコのゴールキーパーは、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のアトレティコ・マドリード戦でサプライズ出場を果たした。 しかし、結果は芳しくなかった。マルコス・ジョレンテ、アントワーヌ・グリーズマン、ジュリアン・アルバレスがキンスキーを翻弄し、試合開始15分でシメオネ監督率いるチームが3-0とリード。3点目が入った2分後、トッテナムのゴールキーパーは交代となった。代わりにピッチに入ったのはグイリェルモ・ヴィカリオで、彼も10月29日のリーグカップ以来、試合に出場していなかった。
チャンピオンズリーグ、アトレティコ・マドリード対トッテナム：キンスキーの失敗、15分で退場となったゴールキーパー。代わりにビカリオが投入される。
チューダーの選択と過ち
しかし、ワンダ・メトロポリターノでは、テュドール監督はゴールキーパーを交代させることを決め、試合前にその選択をこう説明した。「今日は、現時点でチームにとって最善だと思う選手を選ぶ。今日のスタメンはこれだ。まだ第2戦もあるし、全員に出場機会はある」。 しかし、試合開始から15分も経たないうちに、クロアチア人監督は方針を転換した。キンスキーのミスがあまりにも深刻だったのだ。まず、グリーズマンのゴール（2点目）でクリアミスを犯し、相手にボールを渡してしまった。さらに、チームメイトのバックパスを完全にミスし、アトレティコ・マドリードの3点目をジュリアン・アルバレスに許してしまった。
キンスキーとは誰か、約1500万ユーロで獲得
トッテナムは2025年1月にスラヴィア・プラハから約1500万ユーロで彼を獲得した。ヴィカリオの控えとして加入し、2031年まで契約を結び、時折試合に出場して出場機会を勝ち取った。 デビュー戦も悪くなかった。イングランド到着から数日後、リーグカップのリバプール戦でデビューし、試合を無失点（1-0）で終えた。1月中旬から2月初旬にかけて、ヴィカリオが足首の手術で離脱したため出場機会を得たが、イタリア人ゴールキーパーが復帰すると、彼は再び正ゴールキーパーの座を取り戻した。 昨年1月にはウェストハムが彼に関心を示したが、トッテナムは彼を留めることを決定した。この不運な夜にもかかわらず、クラブは彼を将来に向けて育成すべき有望株と見なしている。
