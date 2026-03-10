チャンピオンズリーグ、アトレティコ・マドリード対トッテナム：キンスキーの失敗、15分で退場となったゴールキーパー。代わりにビカリオが投入される。

トッテナムは2025年1月にスラヴィア・プラハから約1500万ユーロで彼を獲得した。ヴィカリオの控えとして加入し、2031年まで契約を結び、時折試合に出場して出場機会を勝ち取った。 デビュー戦も悪くなかった。イングランド到着から数日後、リーグカップのリバプール戦でデビューし、試合を無失点（1-0）で終えた。1月中旬から2月初旬にかけて、ヴィカリオが足首の手術で離脱したため出場機会を得たが、イタリア人ゴールキーパーが復帰すると、彼は再び正ゴールキーパーの座を取り戻した。 昨年1月にはウェストハムが彼に関心を示したが、トッテナムは彼を留めることを決定した。この不運な夜にもかかわらず、クラブは彼を将来に向けて育成すべき有望株と見なしている。