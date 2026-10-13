戻ってきたチャンピオンズリーグ。今日と明日、2026/2027シーズンのリーグフェーズ第2節が行われる。今夜はインテルとナポリが再び敗れた。初戦に続く黒星だ。レアル・マドリーに敵地ベルナベウで1-2と敗れたインテルは、サン・シーロでベルギーのクラブ・ブルッヘを相手に崩れた。クラブ・ブルッヘも初戦ではアストン・ヴィラに2-3で敗れていた。ナポリも初戦でアーセナルにホームで0-1と敗れ、再び黒星。ドルトムントでの初戦を2-3で落としたビジャレアルの敵地で1-3と敗れた。







