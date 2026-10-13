戻ってきたチャンピオンズリーグ。今日と明日、2026/2027シーズンのリーグフェーズ第2節が行われる。今夜はインテルとナポリが再び敗れた。初戦に続く黒星だ。レアル・マドリーに敵地ベルナベウで1-2と敗れたインテルは、サン・シーロでベルギーのクラブ・ブルッヘを相手に崩れた。クラブ・ブルッヘも初戦ではアストン・ヴィラに2-3で敗れていた。ナポリも初戦でアーセナルにホームで0-1と敗れ、再び黒星。ドルトムントでの初戦を2-3で落としたビジャレアルの敵地で1-3と敗れた。
チャンピオンズリーグ：アトレティコがユナイテッドに2-0で勝利、バルセロナは4得点。バイエルンはヴィキングと衝撃の3-3
試合
その他の試合では、メトロポリターノで行われたアトレティコ・マドリード対マンチェスター・ユナイテッドの大一番が注目を集めた。ルックマンのゴールもあり、2-0で決着した。バイエルン・ミュンヘンはノルウェーに遠征し、ヴァイキングと衝撃の3-3の引き分け。オリーズが退場となった。一方、バルセロナはガラタサライの本拠地で4-1と勝利し、アーセナルはリールに3ゴールを叩き込んだ。18時45分開始の試合では、スポルティングがフランスで勝利。2003年生まれのイタリア代表イッサ・ドゥンビアが、チャンピオンズリーグでの初ゴールを挙げた。
ランス対スポルティング・リスボン 0-2：22分 スアレス（S）、74分 ドゥンビア（S）
サバフ対スラヴィア・プラハ 2-0：49分 パリス（Sa）、88分 ミッケルス（Sa）
アーセナル対リール 3-0：64分 ティンバー（A）、67分 エゼ（A）、71分 サカ（A）
アトレティコ・マドリード対マンチェスター・ユナイテッド 2-0：1分 バリオス（A）、80分 ルックマン（A）
インテル対クラブ・ブルッヘ 3-4：29分 トレソルディ（PK、B）、44分 ラウタロ・マルティネス（I）、63分 トレソルディ（I）、74分 トレソルディ（B）、81分 ラウタロ・マルティネス（I）、87分 フェルマント（B）、90＋3分 ボニー（B）
ガラタサライ対バルセロナ 1-4：28分 バトラコフ（G）、43分 カンセロ（B）、50分 フェルミン（B）、53分 ゴードン（B）、65分 アデイェミ（B）
ヴァイキング対バイエルン・ミュンヘン 3-3：2分 ステンスネス（V）、38分 クリスチャンセン（V）、53分 ケイン（PK、B）、60分 ケイン（B）、71分 ディアス（B）、90分 ハウゲン（V）
ビジャレアル対ナポリ 3-1：8分 ラフマニ（N）、23分 ミカウタゼ（V）、26分 モウリーニョ（V）、86分 オルワセイ（V）
RBライプツィヒ対PSVアイントホーフェン 1-0：75分 グルダ（R）
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