チャンピオンズリーグ速報：ガラタサライ対シュトゥットガルト、シャフタール対スポルティングが試合中

セリエAで今季初の平日開催節が行われた1週間の中断を経て、チャンピオンズリーグが再開する。第4節ではインテルとローマが臨む2試合に加え、7試合が予定されている。リーグフェーズの順位を左右する重要な試合となりそうだ。

18時45分開始のガラタサライ対シュトゥットガルト、シャフタール対スポルティング・リスボンの2試合で幕を開ける。アトレティコ・マドリー対バイエルン・ミュンヘン、バルセロナ対アストン・ヴィラ、ビジャレアル対PSGなど、ビッグマッチや注目の対戦が数多く控えている。