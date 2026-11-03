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Victor Osimhen Galatasaray 2026Getty
Emanuele Tramacere
翻訳者：

チャンピオンズリーグ速報：ガラタサライ対シュトゥットガルト、シャフタール対スポルティングが試合中

UEFAチャンピオンズリーグ
インテル
ローマ
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コモ
ガラタサライ 対 シュトゥットガルト
ガラタサライ
シュトゥットガルト
シャフタール・ドネツク 対 スポルティングCP
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スポルティングCP
バルセロナ 対 アストン・ヴィラ
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アトレティコ・マドリー 対 バイエルン
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LASKリンツ 対 スロヴァン・ブラチスラヴァ
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ボデ/グリムト 対 リール
ボデ/グリムト
リール
ビジャレアル 対 パリ・サンジェルマン
パリ・サンジェルマン
ビジャレアル

チャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第4節の前半

セリエAで今季初の平日開催節が行われた1週間の中断を経て、チャンピオンズリーグが再開する。第4節ではインテルとローマが臨む2試合に加え、7試合が予定されている。リーグフェーズの順位を左右する重要な試合となりそうだ。

18時45分開始のガラタサライ対シュトゥットガルト、シャフタール対スポルティング・リスボンの2試合で幕を開ける。アトレティコ・マドリー対バイエルン・ミュンヘン、バルセロナ対アストン・ヴィラ、ビジャレアル対PSGなど、ビッグマッチや注目の対戦が数多く控えている。

  • 全試合の日程と視聴方法

    • 18時45分：ガラタサライ対シュトゥットガルトSky Sport CalcioとSky Sport 254で放送。実況はジョヴァンニ・ポッジ、Diretta Golはエリア・ファッジョンが担当
    • 18時45分：シャフタール・ドネツク対スポルティング・リスボンSky Sport ArenaとSky Sport 255で放送。実況はアンドレア・メノン、Diretta Golはアレッサンドロ・スゴーニが担当
    • 21時00分：フェイエノールト対インテルSky Sport Uno、Sky Sport 252、Sky Sport 4Kで放送。実況はマウリツィオ・コンパニョーニ、解説はアルド・セレーナ、現地リポーターはジャンルカ・ディ・マルツィオとマッテオ・バルザーギ、Diretta Golはフェデリコ・ザンカンが担当
    • 21時00分：バルセロナ対アストン・ヴィラSky Sport CalcioとSky Sport 254で放送。実況はパオロ・レディ、現地リポーターはジョルジャ・チェンニ、Diretta Golはパオロ・チャッラヴァーノが担当
    • 21時00分：マンチェスター・ユナイテッド対ローマSky Sport ArenaとSky Sport 253で放送。実況はファビオ・カレッサ、解説はベッペ・ベルゴミ、現地リポーターはパオロ・アッソーニャとアンジェロ・マンジャンテ、Diretta Golはリッカルド・ジェンティーレが担当
    • 21時00分：ビジャレアル対PSGSky Sport 255で放送。実況はダヴィデ・ポリッツィ、Diretta Golはダリオ・マッサーラが担当
    • 21時00分：アトレティコ・マドリー対バイエルン・ミュンヘンSky Sport 256で放送。実況はアントニオ・ヌチェーラ、現地リポーターはニコロ・オミニ、Diretta Golはダニエレ・バローネが担当
    • 21時00分：ボデ／グリムト対リールSky Sport 257で放送。実況はカロジェロ・デストロ、Diretta Golはリッカルド・モレッリが担当
    • 21時00分：LASK対スロヴァン・ブラチスラヴァSky Sport 258で放送。実況はファブリツィオ・レダエッリ、Diretta Golはアンドレア・ヴォリアが担当

  • ガラタサライ対シュトゥットガルト 2-0

    ガラタサライ対シュトゥットガルト 2-0

    得点者：12分、15分 バトラコフ（G）

  • シャフタール・ドネツク対スポルティング・リスボン、0-0

    シャフタール・ドネツク対スポルティング・リスボン 0-0

    得点者：なし

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    得点者：なし

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    得点者：－