チャンピオンズリーグ速報：ガラタサライ対シュトゥットガルト、シャフタール対スポルティングが試合中

セリエAで今季初の平日開催節が行われた1週間の中断を経て、チャンピオンズリーグが再開する。第4節ではインテルとローマが臨む2試合に加え、7試合が予定されている。リーグフェーズの順位を左右する重要な試合となりそうだ。
18時45分開始のガラタサライ対シュトゥットガルト、シャフタール対スポルティング・リスボンの2試合で幕を開ける。アトレティコ・マドリー対バイエルン・ミュンヘン、バルセロナ対アストン・ヴィラ、ビジャレアル対PSGなど、ビッグマッチや注目の対戦が数多く控えている。
セリエAで今季初の平日開催節が行われた1週間の中断を経て、チャンピオンズリーグが再開する。第4節ではインテルとローマが臨む2試合に加え、7試合が予定されている。リーグフェーズの順位を左右する重要な試合となりそうだ。
18時45分開始のガラタサライ対シュトゥットガルト、シャフタール対スポルティング・リスボンの2試合で幕を開ける。アトレティコ・マドリー対バイエルン・ミュンヘン、バルセロナ対アストン・ヴィラ、ビジャレアル対PSGなど、ビッグマッチや注目の対戦が数多く控えている。
ガラタサライ対シュトゥットガルト 2-0
得点者：12分、15分 バトラコフ（G）
シャフタール・ドネツク対スポルティング・リスボン 0-0
得点者：なし
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バルセロナ対アストン・ヴィラ
得点者：なし
ビジャレアル対PSG
得点者：-
アトレティコ・マドリード対バイエルン・ミュンヘン
得点者：なし
ボデ／グリムト－リール
得点者：－
LASK対スロヴァン・ブラチスラヴァ
得点者：－