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チャンピオンズリーグ組み合わせ決定！アーセナルはレアル・マドリーとバイエルンと対戦、マンチェスター・シティはPSGと同組に
アーセナル、厳しい欧州日程に直面
アーセナルは木曜の公式抽選の結果、チャンピオンズリーグのリーグフェーズで厳しい道のりを強いられることになった。ミケル・アルテタ監督のチームは、昨季大会で決勝進出を果たしたものの、PK戦の末にパリ・サンジェルマンに敗れており、今後はホームで15度の優勝を誇るレアル・マドリーと対戦し、アウェーではブンデスリーガの強豪バイエルン・ミュンヘンと戦う日程をこなさなければならない。
15度の優勝を誇るレアル・マドリーを本拠地に迎えることに加え、北ロンドンのクラブはエミレーツ・スタジアムでボルシア・ドルトムント、リール、そしてアゼルバイジャンのサバフとも対戦する。その他の試合では移動面でも厳しい日程となっており、バイエルン・ミュンヘン、ナポリ、レアル・ベティス、スラビア・プラハへのアウェーゲームでリーグフェーズの対戦日程を終えることになる。
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マンチェスター・シティとアストン・ヴィラ、PSGとの試練へ
新監督エンツォ・マレスカの下、マンチェスター・シティは欧州の舞台での復権を目指している。ここ2シーズンは不本意な戦いが続き、昨季はラウンド16で敗退し、2024-25シーズンはノックアウトフェーズ・プレーオフで姿を消した。新たなリーグフェーズの見どころの一つとなりそうな一戦で、シティはホームでパリ・サンジェルマンと対戦する組み合わせとなった。マレスカ監督のチームはこのほか、エティハド・スタジアムにスポルティングCP、ナポリ、AEKアテネを迎え、アウェーではカンプ・ノウでのバルセロナ戦に加え、RBライプツィヒ、ランス、ポルトと対戦する。
アストン・ヴィラは、準々決勝まで進んだ2024-25シーズンの印象的な戦い以来、初めてチャンピオンズリーグに戻ってくる。ウナイ・エメリ監督のチームは、直近のUEFAスーパーカップの再戦として、ビラ・パークでパリ・サンジェルマンとの注目の再会に臨むことになる。この試合では、デジレ・ドゥエの決勝点により、フランス王者がザルツブルクで2-1の接戦を制した。ホームでのPSG戦以外にも、ヴィラはビラ・パークでボルシア・ドルトムント、フェネルバフチェ、バイキングを迎え、アウェーではバルセロナ、クラブ・ブルージュ、ガラタサライ、スラビア・プラハとの厳しい戦いに臨む。
リヴァプールとマンチェスター・ユナイテッドが欧州での道筋を知る
6度の欧州王者リヴァプールは、昨季にパリ・サンジェルマンに準々決勝で敗れて以降、欧州最高峰の舞台に戻るにあたり厳しい日程に直面する。リヴァプールはインテルとの大一番に向けてサン・シーロへ乗り込む予定で、ディエゴ・シメオネ率いるアトレティコ・マドリーはマージーサイドを訪れる。アンドニ・イラオラ率いるチームは、アンフィールドでFCポルト、ビジャレアル、RCランスも迎えるほか、敵地ではクラブ・ブルッヘ、フェネルバフチェ、そしてオーストリアのLASKと対戦する。
3度の欧州王者マンチェスター・ユナイテッドは、2023-24シーズン以来初めてチャンピオンズリーグに復帰する。この時は大会の旧フォーマットの下でグループステージ敗退を喫していた。マイケル・キャリック率いるチームは、オープニングフェーズで最も注目される試合の2つとして、オールド・トラッフォードでバイエルン・ミュンヘンとローマを迎えるほか、スペインの首都でアトレティコ・マドリーとも対戦する。さらにユナイテッドの欧州での戦いでは、ホームでRBライプツィヒとアゼルバイジャンのサバフを迎え、敵地ではスポルティングCP、ビジャレアル、そしてイタリアのコモと顔を合わせる。
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歴史的瞬間と新フォーマットの日程
2026-27シーズンのチャンピオンズリーグは、4つの初出場クラブが含まれる点で注目される。イタリアのコモ、オーストリアのLASK、ノルウェーのバイキング、アゼルバイジャンのサバフはいずれも、大会本戦に初めて出場することになる。また、ベンチでも歴史が作られる。元マンチェスター・シティのレジェンド、ヤヤ・トゥーレが、スロバキアのスロヴァン・ブラチスラヴァの指揮を執り、アフリカ人指揮官として初めてチームを本大会へ導くことになるからだ。
戦いは9月8日から10日にかけて始まり、最初の6節は12月まで行われる。短いウインターブレイクを挟み、リーグフェーズは1月の最後の2節で締めくくられ、1月27日に終了する。上位8チームはラウンド16に直接進出し、9位から24位のチームはホーム＆アウェー方式のプレーオフに回る。
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