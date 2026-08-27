アーセナルは木曜の公式抽選の結果、チャンピオンズリーグのリーグフェーズで厳しい道のりを強いられることになった。ミケル・アルテタ監督のチームは、昨季大会で決勝進出を果たしたものの、PK戦の末にパリ・サンジェルマンに敗れており、今後はホームで15度の優勝を誇るレアル・マドリーと対戦し、アウェーではブンデスリーガの強豪バイエルン・ミュンヘンと戦う日程をこなさなければならない。

15度の優勝を誇るレアル・マドリーを本拠地に迎えることに加え、北ロンドンのクラブはエミレーツ・スタジアムでボルシア・ドルトムント、リール、そしてアゼルバイジャンのサバフとも対戦する。その他の試合では移動面でも厳しい日程となっており、バイエルン・ミュンヘン、ナポリ、レアル・ベティス、スラビア・プラハへのアウェーゲームでリーグフェーズの対戦日程を終えることになる。