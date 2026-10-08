チャンピオンズリーグ第2節、TV8で無料放送される試合はこちらだ

では、2026/27シーズンの第1フェーズにおける2つ目のビッグマッチとして選ばれたのはどの対戦カードなのか。すべてのファンが視聴できる一戦は、“前倒しの決勝”と呼べるカードだ。実際、マンチェスター・シティとパリ・サンジェルマンが激突する。両ビッグクラブはグループ突破、そして大会の最後まで勝ち進む有力候補だが、この数年で見てきたように、サプライズはすぐそこに潜んでいる。