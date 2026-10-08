チャンピオンズリーグは、2026-27シーズンのリーグフェーズ第2節で再開する準備が整っている。イタリアではSkyが2031年まで大会の絶対的な主役となり、今後各シーズンを通じてAmazon Prime Videoが放送する18試合、すなわち水曜夜のベストマッチを除き、全試合を独占放送する。
AFP
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チャンピオンズリーグ第2節、TV8で無料放送される試合はこちらだ
では、2026/27シーズンの第1フェーズにおける2つ目のビッグマッチとして選ばれたのはどの対戦カードなのか。すべてのファンが視聴できる一戦は、“前倒しの決勝”と呼べるカードだ。実際、マンチェスター・シティとパリ・サンジェルマンが激突する。両ビッグクラブはグループ突破、そして大会の最後まで勝ち進む有力候補だが、この数年で見てきたように、サプライズはすぐそこに潜んでいる。
10月14日水曜日に開催され、キックオフが21時に予定されているマンチェスター・シティ対PSGは、TV8のサイトで無料ライブ配信でも視聴可能となり、ファンは今大会で最後まで勝ち進むと目される2チームの戦いを見届けることができる。
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