チャンピオンズリーグ準決勝のリヨン戦で、アーセナルはベス・ミードを欠く。また、ステフ・キャトリーの負傷離脱により、リア・ウィリアムソンのコンディションに注目が集まっている。

キャトリーはシーズンを通じて安定感のあるプレーを見せていたため、アーセナルにとって大きな損失だ。ガナーズはすでにセンターバックが不足している。シーズン序盤に鮮烈なデビューを飾った10代のケイティ・リードは前十字靭帯の負傷で数か月離脱中であり、リア・ウィリアムソンも怪我で多くの試合を欠場している。

直近では先月のハムストリング負傷でUWCL準々決勝チェルシー戦2試合を欠場した。それでもイングランド代表のキャプテンとしてサリナ・ウィーグマン監督に招集され、国際試合期間中の2試合目、辛勝したアイスランド戦で前半に出場し復帰した。

試合後、ウィーグマン監督は「彼女には慎重に対処したい。もっとプレーできたかもしれないが、リスクは冒したくなかった。コンディションは良い」と語った。

日曜の試合で彼女が何分出場できるかは不明で、フル出場が難しい場合、スレガース監督は代替策を模索するだろう。左SBのケイティ・マッケイブは最近中央で起用され、調子の波があるセンターバックのライア・コディナより優先されている。