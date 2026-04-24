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チャンピオンズリーグ準決勝のリヨン戦で、アーセナルはベス・ミードを欠く。また、ステフ・キャトリーの負傷離脱により、リア・ウィリアムソンのコンディションに注目が集まっている。
キャトリー離脱で、アーセナルのセンターバック層が試される。
キャトリーは今月初め、チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦でふくらはぎを痛め、オーストラリア代表の招集も辞退した。長期療養にもかかわらず、UWCL準決勝第1戦への出場は叶わず、スレガース監督も金曜の会見で欠場を認めた。 「うまくいけば、この一連の試合の後半には彼女を見られるだろう」と彼女は付け加えた。
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キャトリーの欠場により、ウィリアムソンのコンディションが注目されている。
キャトリーはシーズンを通じて安定感のあるプレーを見せていたため、アーセナルにとって大きな損失だ。ガナーズはすでにセンターバックが不足している。シーズン序盤に鮮烈なデビューを飾った10代のケイティ・リードは前十字靭帯の負傷で数か月離脱中であり、リア・ウィリアムソンも怪我で多くの試合を欠場している。
直近では先月のハムストリング負傷でUWCL準々決勝チェルシー戦2試合を欠場した。それでもイングランド代表のキャプテンとしてサリナ・ウィーグマン監督に招集され、国際試合期間中の2試合目、辛勝したアイスランド戦で前半に出場し復帰した。
試合後、ウィーグマン監督は「彼女には慎重に対処したい。もっとプレーできたかもしれないが、リスクは冒したくなかった。コンディションは良い」と語った。
日曜の試合で彼女が何分出場できるかは不明で、フル出場が難しい場合、スレガース監督は代替策を模索するだろう。左SBのケイティ・マッケイブは最近中央で起用され、調子の波があるセンターバックのライア・コディナより優先されている。
ミードは「個人的な事情」で欠場
アーセナルは日曜の試合もミードを欠く。イングランド代表の彼女は「個人的な事情」で今週チームを離れている。彼女の離脱は痛手だが、そのポジションには層の厚さがあるため影響は限定的だ。
昨夏、女子サッカー史上初の100万ポンド移籍金で加入したオリビア・スミスは北ロンドンで素晴らしいデビューシーズンを送っている。また、好調を維持するクロエ・ケリーは昨季の優勝に貢献したチャンピオンズリーグ経験者だ。 昨季準決勝でリヨン相手に得点を挙げたケイトリン・フォードもオプションだ。
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21日間で7試合：アーセナルのシーズン終盤の激戦
チャンピオンズリーグ準決勝第2戦へのキャトリーとミードの復帰は不透明だ。スレガース監督は回復が順調なキャトリーについて楽観視しているが、ミードには必要な時間を与えているため判断が難しい。
アーセナルは女子スーパーリーグ上位5チームとの2試合を含む消化試合が残っており、シーズン終了まで過密日程が続く。 つまり、WSL最終節まで3～4日おきに試合が続く。CL連覇とリーグ上位を目指すチームにとって、この過密日程を乗り切るには可能な限り万全の戦力が必要だ。