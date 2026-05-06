Getty Images Sport
翻訳者：
チャンピオンズリーグ準決勝で敗れた後、マドリード市長は怒り心頭。アトレティコが戦ったのはアーセナルではなく「UEFAだった」と主張し、汚職疑惑に怒りを示した。
UEFAによる干渉の疑惑
火曜日の夜、ブカヨ・サカの決勝ゴールでアーセナルが2試合合計2-1で勝利した。これを受け、マルティネス＝アルメイダ・マドリード市長は大会の公正さに痛烈な疑問を投げかけた。彼は試合終了の笛が鳴る前から結果が決まっていたと主張。アトレティコが戦ったのはミケル・アルテタ率いる選手たちではなく、組織的な偏見だったと語った。
彼は水曜日のインタビューでこう語った。「抽選の時点でアーセナルと当たると思っていたが、実際はUEFAと戦っていた。UEFAはアトレティコを決勝に行かせたくないのだ。スペインとドイツが5枠目を争う中、ドイツ人審判を任命したのは理解できない」
- AFP
審判の判定をめぐる疑問
市長は、審判団の選定に不満を表明した。欧州大会の追加出場枠を争う各国係数が激化する中、この重要な一戦にドイツ人審判団が任命されたことは、スペインのクラブに不利な状況を作り、アーセナルの勝利を助ける策略だと主張している。
「UEFA以外、誰が主審もVARもドイツ人審判にするのか。昨日の試合では、審判の腕前ではなく、アトレティコ・マドリードに不利な判定が事前に決められていた」とマルティネス＝アルメイダ氏は語り、統括団体内部の陰謀説を強めた。
PKをめぐる論争とVARへの不満
マドリードで批判を集めたのは、リカルド・カラフィオリに関連する2つの場面だった。1つ目は、イタリア人DFのタックルでジュリアーノ・シメオネが倒された場面。わずかなオフサイド判定によりPKは認められなかった。市長は、判定を証明するテレビリプレイが放送で一切流されなかったことに疑念を表明し、映像が故意に隠された可能性を示唆した。
「明らかにペナルティだったのに、ジュリアーノのオフサイドを映すリプレイが一つも流れないなんて理解できない。 その後、SNSではオフサイドではなく、むしろハーフラインを過ぎていたことが確認できた。これほど多くのテレビカメラが試合を中継していたのに、制作チームはなぜオフサイドかどうかを判断できるリプレイを流さなかったのか？ それはオフサイドではなかったからであり、彼らはそれを認めようとしなかったのだ」と語り、試合結果が「八百長」だったという主張に拍車をかけた。
- Getty Images Sport
ブダペストへの道
カラフィオリとグリーズマンを巡る2度目のPK要求も却下され、試合終了時に追加された長いロスタイムも偏向の「証拠」とされた。マルティネス＝アルメイダ氏は、審判団の判定が北ロンドンのチームをハンガリー決勝へ導くために上層部が利用した道具に過ぎないと主張した。
彼は怒りを爆発させ、こう語った。「私の見解では、そこには意図がある。繰り返しになるが、アーセナルに敗れる可能性はあった。しかし我々はUEFAカップに勝てず、勝つことも不可能だった。 ブダペスト行きをかけた抽選で、アーセナルではなくUEFAカップと当たったのだ。だからこそ、我々アトレティコファンはチームを誇りに思う。彼らはアーセナルではなく、UEFAと戦った。180分あればアーセナルには勝てるかもしれないが、UEFAには勝てない。そしてUEFAは昨日の試合でアトレティコの勝ち上がりを阻止するために全力を尽くし、審判はその意志を実行したに過ぎない。」