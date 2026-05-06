マドリードで批判を集めたのは、リカルド・カラフィオリに関連する2つの場面だった。1つ目は、イタリア人DFのタックルでジュリアーノ・シメオネが倒された場面。わずかなオフサイド判定によりPKは認められなかった。市長は、判定を証明するテレビリプレイが放送で一切流されなかったことに疑念を表明し、映像が故意に隠された可能性を示唆した。

「明らかにペナルティだったのに、ジュリアーノのオフサイドを映すリプレイが一つも流れないなんて理解できない。 その後、SNSではオフサイドではなく、むしろハーフラインを過ぎていたことが確認できた。これほど多くのテレビカメラが試合を中継していたのに、制作チームはなぜオフサイドかどうかを判断できるリプレイを流さなかったのか？ それはオフサイドではなかったからであり、彼らはそれを認めようとしなかったのだ」と語り、試合結果が「八百長」だったという主張に拍車をかけた。