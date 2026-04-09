チャンピオンズリーグ準々決勝でPSGに圧倒されたリヴァプールについて、ヴィルジル・ファン・ダイクが「唯一の明るい材料」を強調した

ジョルジ・ママルダシュヴィリがいなければ、点差はさらに広がっていたかもしれない。負傷したアリソン・ベッカーに代わってゴールを守ったジョージア人GKは、幾度も決定的なセーブで試合を逆転可能な状態に留めた。ファン・ダイクは、その活躍が逆転の土台になると強調した。

「（ママルダシュヴィリの活躍が）極めて重要だったと証明されることを願っている」とディフェンダーは語った。 「昨年もここで負けて当然の試合を勝ち取った。アリ（アリソン）はキャリアベストのプレーをしたが、アンフィールドで決着はつかなかった。今は0－2でリードされている。来週は特別なパフォーマンスが必要だが、その前に重要な試合があるので、まずはそこに集中したい」