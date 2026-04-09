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チャンピオンズリーグ準々決勝でPSGに圧倒されたリヴァプールについて、ヴィルジル・ファン・ダイクが「唯一の明るい材料」を強調した
パリの厳しい夜
リヴァプールはパリで流れをつかめず、スロット監督の戦術もPSGの支配を止められなかった。ほとんど守りに回ったリヴァプールはリズムもカウンターも活かせず、試合を過ごした。 デシレ・ドゥエの先制点とクヴィチャ・クヴァラツヘリアの追加点で、プレミアリーグ勢は0-2で敗れた。
- AFP
船長の率直な評価
試合後、TNTスポーツの取材に応じたファン・ダイクは、厳しい試合だったと率直に語った。 「ペナルティエリア周辺に多くの選手を配置して守備を固めた。先制点はディフレクションだった。カウンターチャンスをもう少しうまく活かせたはずだ。負けて満足しているわけではない。唯一の救いは来週また試合があること。すぐにフルハム戦が待っている。」
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ジョルジ・ママルダシュヴィリがいなければ、点差はさらに広がっていたかもしれない。負傷したアリソン・ベッカーに代わってゴールを守ったジョージア人GKは、幾度も決定的なセーブで試合を逆転可能な状態に留めた。ファン・ダイクは、その活躍が逆転の土台になると強調した。
「（ママルダシュヴィリの活躍が）極めて重要だったと証明されることを願っている」とディフェンダーは語った。 「昨年もここで負けて当然の試合を勝ち取った。アリ（アリソン）はキャリアベストのプレーをしたが、アンフィールドで決着はつかなかった。今は0－2でリードされている。来週は特別なパフォーマンスが必要だが、その前に重要な試合があるので、まずはそこに集中したい」
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
リヴァプールは第2戦に集中する前にプレミアリーグに集中しなければならない。現在31試合を終えて49ポイントで5位。アストン・ヴィラに5ポイント、マンチェスター・ユナイテッドに6ポイント差をつけられている。スロット監督率いるチームは土曜にアンフィールドでフラムと戦い、来週ホームでPSGと第2戦を戦う。