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チャンピオンズリーグ決勝勝利後、大型契約更新が迫る中、PSG会長はルイス・エンリケ監督の去就懸念を笑い飛ばした。
ベンチでの監督への信頼
エンリケ監督の契約は2027年まで残っているが、追加延長が発表されていないため一部で憶測が流れていた。しかし、アル・ケライフィ会長はそれを即座に否定した。PSG会長はチームが欧州で圧倒的な強さを維持していることに満足感を示した。
彼はキリアン・エムバペの去就を受け入れ、個人よりチームを重んじる団結力を築いた。クラブ史上最も成功した監督として、パリ首脳陣は彼が今後もプロジェクトの顔であり続けることを切望している。
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アル・ケライフィが重要なヒントをほのめかす
エンリケ監督の去就を問われたアル・ケライフィ会長は、公式コメントではなく冗談交じりに逆質問で応じた。ICIパリ・イル・ド・フランス紙の取材に、会長は「監督はパリでとても幸せだ。我々は彼を誇りに思う。世界最高の監督だ。では、どう思う？」と笑いながら語った。この発言は、PSG首脳と監督の間に rare な安定と信頼関係が存在することを示している。
「監督は我々と共にいることを大変喜んでいるし、パリでの生活もとても充実している。我々は彼を誇りに思っている。彼は世界最高の監督だ。あなたなら、これをどう解釈する？」アル・ケライフィ会長のこの言葉と笑顔から、契約は多くの人の予想以上に近づいていると推測される。この力強い支持は、PSG経営陣とトップチームスタッフの間で、稀に見るほどの安定と相互信頼が築かれていることを示している。
2030年までの長期プロジェクト
パルク・デ・プランスでは、2年の契約延長では不十分との噂が囁かれている。クラブはエンリケ監督との契約を2030年まで延長する方向で検討しており、実現すればクラブ史上類を見ない長期契約となる。
エンリケはすでにチームを「ガラクティコ」から規律と戦術の集団へ刷新。2027年までの現契約を10年に延ばすことで、会長は一過性の成功ではなく王朝構築を狙う。
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チャンピオンズリーグでの栄光を糧に
チャンピオンズリーグ2連覇直後のこのタイミングは偶然ではない。ブダペストでの優勝でエンリケはクラブへの貢献を確固たるものにし、クラブの要求に応えながら自身の条件を提示した。
ヴィティーニャ、ウスマン・デンベレ、マルキーニョスも戦術に完全にフィットし、今後も支配を続ける基盤は整った。PSGファンは、来季開幕前にクラブが体制を固める中、今後数週間以内の正式発表に期待している。