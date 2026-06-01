エンリケ監督の契約は2027年まで残っているが、追加延長が発表されていないため一部で憶測が流れていた。しかし、アル・ケライフィ会長はそれを即座に否定した。PSG会長はチームが欧州で圧倒的な強さを維持していることに満足感を示した。

彼はキリアン・エムバペの去就を受け入れ、個人よりチームを重んじる団結力を築いた。クラブ史上最も成功した監督として、パリ首脳陣は彼が今後もプロジェクトの顔であり続けることを切望している。