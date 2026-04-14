チャンピオンズリーグ決勝を前に、バルセロナはアトレティコ・マドリードのピッチの芝の長さについてUEFAに抗議した。

同報道によると、アトレティコは第2戦を控えてピッチに問題はないと主張。芝の状態は1ヶ月前と同等かそれ以上だとした。また、マドリードの気温上昇がメトロポリターノのピッチ品質維持に寄与していると説明した。

この説明は、コパ・デル・レイ準決勝第1戦でバルセロナが同スタジアムを訪れた際、ピッチの状態が話題になったことを受けたもの。その試合では、先制点の場面で予期せぬバウンドがジョアン・ガルシアを翻弄し、アトレティコの4-0の勝利のきっかけとなった。