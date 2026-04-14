AFP
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チャンピオンズリーグ決勝を前に、バルセロナはアトレティコ・マドリードのピッチの芝の長さについてUEFAに抗議した。
フリック監督、大一番を前にピッチの状態に懸念を示す
映像では、フリック監督がメトロポリターノ・スタジアムの芝を指さし、その高さについて話していた。この場面を受け、重要な一戦を控えたバルセロナがピッチに不満だという憶測が広まった。
『AS』紙によると、バルセロナは正式な苦情は提出していない。ただし、フリック監督がUEFA役員に指摘し、UEFAが定例の試合前ピッチ検査を実施した。
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アトレティコ、ピッチ状態の憶測を否定
同報道によると、アトレティコは第2戦を控えてピッチに問題はないと主張。芝の状態は1ヶ月前と同等かそれ以上だとした。また、マドリードの気温上昇がメトロポリターノのピッチ品質維持に寄与していると説明した。
この説明は、コパ・デル・レイ準決勝第1戦でバルセロナが同スタジアムを訪れた際、ピッチの状態が話題になったことを受けたもの。その試合では、先制点の場面で予期せぬバウンドがジョアン・ガルシアを翻弄し、アトレティコの4-0の勝利のきっかけとなった。
メトロポリターノでのバルセロナの成績は波がある。
今シーズン、バルセロナはメトロポリターノに3度目の訪問。フリック監督率いるチームは、このスタジアムで結果が安定していない。 コパ・デル・レイでは0-4で敗れたが、リーガ・エスパニョーラではロベルト・レヴァンドフスキの終盤の決勝点で2-1で勝利した。昨季も同スタジアムでリーガを4-2、カップ戦を1-0で制している。この慣れが、重要な一戦を前にフリック監督にピッチの変化を早く気づかせたのかもしれない。
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チャンピオンズリーグの準々決勝が佳境を迎える
バルセロナとアトレティコはチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦をメトロポリターノで行う。現在アトレティコが2勝0敗でリードしている。フリック監督率いるバルセロナはリーガ・エスパニョーラで9ポイント差の首位だが、アトレティコに再びカップ戦で敗退するのは耐え難い。チームは大幅なパフォーマンス向上で逆転劇を期待している。