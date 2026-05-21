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チャンピオンズリーグ決勝を前に、アーセナルの主力選手が練習に復帰し、チームに大きな戦力補強となった。
メリノがロンドン・コルニーの芝生に戻ってきた
今シーズン終盤を迎えるアーセナルにとって、メリノの練習復帰は朗報だ。29歳の彼は足骨折手術から3か月離脱し、チームが20年ぶりのプレミアリーグ優勝を決めた終盤戦を欠場していた。
木曜日、彼はメイングループとは別のメニューで、アルテタ監督やアシスタントコーチのアルバート・ストイヴェンベルグと軽いトレーニングを行った。金曜日にはチームに合流し、フルコンタクト練習に参加する見込みだ。
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アルテタ監督、回復に向け前進
アルテタ監督は、パリ・サンジェルマン戦でのメリーノの出場について楽観的な見通しを示した。監督は、メリーノのピッチへの段階的な復帰は、重要な決勝戦に備えるための慎重に管理された計画の一部であると強調した。
アルテタ監督は「ミケルは明日からチーム練習に合流する。今日は軽く調整しただけだ」と説明した。2月の負傷前、メリーノは6ゴール3アシストを記録。この報告にアーセナルファンも安堵している。
MFが自身の体調について語る
リハビリを乗り越え、復帰へ準備万端のメリノ。チームメイトが国内タイトルを獲得する姿をベンチから見てきた元レアル・ソシエダの選手は、再びピッチで存在感を示したいと語った。
スペインメディアのインタビューでは「マルカ」紙にこう語った。「体調は最高だ。この1週間、1か月はクラブも僕も絶好調だった。公式練習はカメラ前では初めてだが、個人もチームもハードにトレーニングしてきた。体力も十分だ。 離脱中も最高の状態で戻れるよう準備してきた。足のけがは完全に癒え、身体も万全だ」
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「試練」を乗り越えて
足の骨折から復帰する際、精神的なハードルは身体的なものと同じくらい大きい。しかしメリノは、自分のコンディションに不安はないと断言する。プレミアリーグ優勝の祝賀会に参加したことで、彼は最大の「試練」をすでに乗り越えたと感じている。
祝賀会でのジャンプを乗り切ったことで「心も体も優勝した」と語る。現在は「ピッチ上でボールを扱うのも身体的にも快適で、不安はない」と万全を強調する。 足の調子は最高で、もうそのことについて考えることさえありません。」セルハースト・パークでのプレミアリーグ優勝トロフィー授与式を控え、メリノの復帰でアーセナルはシーズン最後の2試合をほぼフルメンバーで迎えることができる。