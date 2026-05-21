チャンピオンズリーグ決勝を前に、アーセナルの主力選手が練習に復帰し、チームに大きな戦力補強となった。

足の骨折から復帰する際、精神的なハードルは身体的なものと同じくらい大きい。しかしメリノは、自分のコンディションに不安はないと断言する。プレミアリーグ優勝の祝賀会に参加したことで、彼は最大の「試練」をすでに乗り越えたと感じている。

祝賀会でのジャンプを乗り切ったことで「心も体も優勝した」と語る。現在は「ピッチ上でボールを扱うのも身体的にも快適で、不安はない」と万全を強調する。 足の調子は最高で、もうそのことについて考えることさえありません。」セルハースト・パークでのプレミアリーグ優勝トロフィー授与式を控え、メリノの復帰でアーセナルはシーズン最後の2試合をほぼフルメンバーで迎えることができる。