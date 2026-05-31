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チャンピオンズリーグ決勝でPKを失敗したガブリエル・マガリャエス。アーセナルのDFが沈黙を破り、「胸が痛む」と語った。
PK戦のドラマが2冠の夢を打ち砕く
プレミアリーグ王者のミケル・アルテタ率いるチームは、開始6分でカイ・ハヴェルツのゴールで先制。しかし後半、ウスマン・デンベレのPKでPSGが追いついた。延長も決まらずPK戦へ。ダビド・ラヤがヌノ・メンデスのキックを止めたが、エベレチ・エゼが外して相殺された。 5人目のキッカー、ガブリエルのシュートは枠を外れ、ルイス・エンリケ率いるチームに歓喜をもたらした。
ガブリエルがアーセナルファンにメッセージを送った
ガブリエルはSNSでアーセナルファンにメッセージを送った。22年ぶりのプレミアリーグ優勝を遂げた今シーズンを誇りに思うと語り、深い失望も吐露した。
「苦しいけど、このチームと今シーズン成し遂げたすべてに誇りがある」とDFはインスタグラムに投稿した。「いつも支えてくれる素晴らしいファンに感謝。一緒に祝おう。今日のパレードを楽しもう！来シーズンまた会おう。愛を込めて、ビッグ・ガビ」
アルテタ監督、ディフェンダーの勇気を称える
アルテタ監督は、一部のサポーターから批判を受けたPK戦の順番について、すぐに理由を説明した。120分の試合で主力キッカーが交代または出場できない状況だったため、ガブリエルが5人目のキッカーを志願したと明かした。
「彼は正直に5番目を蹴りたがっていた。我々はこうした場面に備えて練習してきた。通常はPKキッカーはブカヨ・サカ、マーティン・オデゴール、カイ・ハヴェルツだ。 PK戦になればキッカーは変わるが、練習で見るエブズ［エベレチ・エゼ］は外さない。しかし、今日は彼らが持つ精度と効率が出ず、勝てなかった」とアルテタは語った。
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ロンドンが優勝パレードで赤一色に染まる
ブダペストでの悔しさに浸る間もなく、アーセナルは本日プレミアリーグ優勝パレードを行う。20年ぶりの国内リーグ制覇を祝うため、数千人のサポーターが北ロンドンに集まり、首都全域で交通混乱が発生している。欧州大会準優勝の悔しさもあるが、イズリントン地区は祝賀ムードに包まれ、アルテタ監督率いるチームは5.6マイルのルートを練り歩く。