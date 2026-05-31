チャンピオンズリーグ決勝でPKを失敗したガブリエル・マガリャエス。アーセナルのDFが沈黙を破り、「胸が痛む」と語った。

アルテタ監督は、一部のサポーターから批判を受けたPK戦の順番について、すぐに理由を説明した。120分の試合で主力キッカーが交代または出場できない状況だったため、ガブリエルが5人目のキッカーを志願したと明かした。

「彼は正直に5番目を蹴りたがっていた。我々はこうした場面に備えて練習してきた。通常はPKキッカーはブカヨ・サカ、マーティン・オデゴール、カイ・ハヴェルツだ。 PK戦になればキッカーは変わるが、練習で見るエブズ［エベレチ・エゼ］は外さない。しかし、今日は彼らが持つ精度と効率が出ず、勝てなかった」とアルテタは語った。