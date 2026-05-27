チャンピオンズリーグ決勝でデクラン・ライスがPSGの中盤を制すれば、アーセナルでの彼への疑問は消える。

土曜日の試合は、ライスにとってクラブキャリアで最大の試練だ。世界最高峰のバランスを誇る相手のボランチは、彼にとって今後二度とないほどの手強い相手となる。

PSGの「メトロノーム」と呼ばれるヴィティーニャは、センターサークルからテンポを支配し、巧みな動きと正確なパスで多数の攻撃を仕掛ける。最終ラインでも活躍し、2025-26シーズンは17得点・アシストを記録。調子が良ければほぼ誰をも翻弄する。

その陰に隠れがちだが、ジョアン・ネヴェスは最も多くの“汚い仕事”をこなす。それでも深い位置から斬れる視野とパス、そして準々決勝リヴァプール戦の鮮やかなアシスト、準決勝バイエルン戦のヘディング弾が示すように、脅威だ。

一方、ファビアン・ルイスはチーム内で最も過小評価される選手だ。しかし、果敢な突破と高いサッカーIQ、創造性で攻撃を活性化させる。昨年のアーセナル戦では鮮やかなゴールを決め、今季のバイエルン戦でも存在感を示した。 膝の負傷で今季離脱していたが、土曜には復帰し、アーセナルにとって大きな脅威となる。

ウォーレン・ザイール＝エメリーはベンチスタートが予想されるが、ハードワークと正確なプレーで出場すればチームを強化する。