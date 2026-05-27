チャンピオンズリーグ決勝でデクラン・ライスがPSGの中盤を制すれば、アーセナルでの彼への疑問は消える。

土曜日の試合は、27歳の選手にとって、パリ・サンジェルマンとの歴史的な一戦で欧州での成果を証明する絶好の機会となる。
ブダペストで行われるこの試合で、彼は自身より上位と評価される3人のMFと直接対決する。勝利すれば、世界最高峰、少なくともトップクラスの一人だという主張に異議を唱えるのは難しくなる。
そのためには基本に立ち返る必要があるだろう。
土曜日の試合は、27歳の選手にとって、パリ・サンジェルマンとの歴史的な一戦で欧州での成果を証明する絶好の機会となる。
ブダペストで行われるこの試合で、彼は自身より上位と評価される3人のMFと直接対決する。勝利すれば、世界最高峰、少なくともトップクラスの一人だという主張に異議を唱えるのは難しくなる。
そのためには基本に立ち返る必要があるだろう。
土曜日の試合は、ライスにとってクラブキャリアで最大の試練だ。世界最高峰のバランスを誇る相手のボランチは、彼にとって今後二度とないほどの手強い相手となる。
PSGの「メトロノーム」と呼ばれるヴィティーニャは、センターサークルからテンポを支配し、巧みな動きと正確なパスで多数の攻撃を仕掛ける。最終ラインでも活躍し、2025-26シーズンは17得点・アシストを記録。調子が良ければほぼ誰をも翻弄する。
その陰に隠れがちだが、ジョアン・ネヴェスは最も多くの“汚い仕事”をこなす。それでも深い位置から斬れる視野とパス、そして準々決勝リヴァプール戦の鮮やかなアシスト、準決勝バイエルン戦のヘディング弾が示すように、脅威だ。
一方、ファビアン・ルイスはチーム内で最も過小評価される選手だ。しかし、果敢な突破と高いサッカーIQ、創造性で攻撃を活性化させる。昨年のアーセナル戦では鮮やかなゴールを決め、今季のバイエルン戦でも存在感を示した。 膝の負傷で今季離脱していたが、土曜には復帰し、アーセナルにとって大きな脅威となる。
ウォーレン・ザイール＝エメリーはベンチスタートが予想されるが、ハードワークと正確なプレーで出場すればチームを強化する。
昨季準決勝でパリ・サンジェルマンに2戦合計1-3で敗れた苦い記憶は、今もライスの脳裏に鮮明だ。
第1戦のエミレーツ・スタジアムで、開始4分、彼はクヴィチャ・クヴァラツヘリアのドリブルに引き寄せられ、ペナルティエリアでウスマン・デンベレをフリーにしてしまった。
デンベレはポストに当たったボールを押し込み、アーセナルをいきなり追い詰めた。この失点でチームは立ち直れず、第1戦を1-0で落とした。
ライス氏は2024-25シーズンの2試合制で敗れた経験から多くの教訓を得たと語り、プレミアリーグ優勝を糧にアーセナルはさらに2段階上の目標を目指す。
決勝を前にUEFAのインタビューに答えた彼はこう語った。「PSGは本当に強い。昨年の2試合はどちらが勝ってもおかくなかった。だから今は、勝つべきチームが勝つことを願うよ。
昨季の準決勝敗退から学んだのは、チャンスを確実に生かす重要性だ。多くの機会を作りながら結果が出なかった経験が、次の機会への準備になっている。我々は準備万端だ」
しかしライス一人では無理だ。通常3対1は不公平だが、PSGの強力な中盤3人を相手にすればほぼ不可能だ。彼にはサポートが必要で、アルテタ監督はその日のメンバーを的確に選ぶ必要がある。
シーズン序盤、マルティン・ズビメンディは絶好調で、縦横無尽に走るライスに最適な相棒に見えた。レアル・ソシエダから高額移籍金で加入し、イングランドの過酷な環境にもスムーズに適応。攻守両面で決定的な貢献をしていた。だが、プレミアリーグの激しさが徐々に彼を追い詰めている。
出場時間が過去数シーズンより大幅に増え、キャリア初の4,000分を超え、チーム3位の出場時間を記録したためだ。 攻撃への関与は減り、ボールタッチも減少。疲労は顕著で、最後のゴールやアシストは2月に遡る。
守備では依然として頼れるが、アルテタ監督がライスと組ませるためにマイルズ・ルイス＝スケリーを起用するかどうかが注目される。2025-26シーズンの大半は出場時間が限られていた19歳の万能選手は、終盤にかけて中盤や左SBで出場機会を増やし、確かなプレーで信頼を勝ち取っている。 スペイン人チームメイトよりはるかにフレッシュな彼は、土曜の試合でライスの理想的な相棒となるかもしれない。
アーセナルでボックス・トゥ・ボックスとして進化したライスだが、アルテタ監督はCL決勝で基本に立ち返るよう求めるだろう。つまり、多くのファンや評論家が彼の真骨頂とする守備的役割に集中することだ。
アーセナルがボールを保持できない時間は必ず訪れる。ヴィティーニャ、ネヴェス、ルイスらが中盤を支配しようとするからだ。ライスは彼らの動きを阻害することに集中する必要がある。相手の動きを追跡し、重要な局面で飛び出し、介入する――それこそが彼を6番のポジションで世界最高クラスにする要素だ。
彼は8番として前線へ駆け上がる体力を持つが、攻撃面の数字は控えめで、オープンプレーでの影響力も限定的だ。よって、今回はバックラインのカバーに集中するのが最善だろう。相手監督も、アーセナルが最も強くなるのはその守備の段階だと認めている。
「私たちはすでにこのアーセナルと対戦した（昨季準決勝）。彼らの力は分かっている」とルイス・エンリケ監督は最近語った。「ボールを持たない時は世界最高で、ボールを持てば大量得点を挙げる。理想的な組み合わせだ。
「アーセナルのデータを見れば、ミケル・アルテタがチームに勝利のメンタリティを植え付けたことが分かる。彼らは数シーズンにわたって着実に成長しており、ボール保持を好むが、ボールを失っても欧州で最も危険なチームだ」
土曜の決勝でライスは、欧州最高峰のトロフィーを手にし、批判を黙らせ、自身を「世界最高のMF」論争の真ん中へ押し上げる絶好の機会を迎えている。
ヴィティーニャ、ネヴェス、ルイスという世界最高峰の3人を上回れば、27歳の彼は世界屈指、あるいはその上の存在として認められるだろう。
ライスは「PSGに勝つには最高のパフォーマンスが必要だ。試合開始から勝利への強い意志を持ち続けなければならない。チャンピオンズリーグ決勝より大きな舞台はない。この素晴らしいチャンスを逃すわけにはいかない」とUEFAに語った。
今シーズン最後の試合だから、全力で臨み、このクラブとともにトロフィーを勝ち取りたい」