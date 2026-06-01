土曜の夜、アーセナルはパリ・サンジェルマンとのPK戦の末に欧州制覇の夢を絶たれた。サリバは120分間フル出場したが、試合中に負った怪我が夏の計画を狂わせる恐れがある。

25歳の彼は120分間フル出場し、アルテタ監督率いる守備陣の要だった。だが痛みを抱えながらプレーした結果、フランス代表にも影響が出る恐れがある。



