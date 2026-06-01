Getty Images Sport
翻訳者：
チャンピオンズリーグ決勝でウィリアム・サリバにまたも悲劇。アーセナルDFはPSG戦で負傷が悪化し、フランス代表としてのワールドカップ出場が危ぶまれる。
ブダペストでのチャンピオンズリーグ、悔しい敗戦
土曜の夜、アーセナルはパリ・サンジェルマンとのPK戦の末に欧州制覇の夢を絶たれた。サリバは120分間フル出場したが、試合中に負った怪我が夏の計画を狂わせる恐れがある。
25歳の彼は120分間フル出場し、アルテタ監督率いる守備陣の要だった。だが痛みを抱えながらプレーした結果、フランス代表にも影響が出る恐れがある。
- AFP
フランス代表スター選手の怪我への懸念
『フット・メルカート』によると、サリバは軽傷を押して決勝戦に出場。しかし120分の激戦で状態は悪化した。6月11日北米で始まるW杯への出場は不透明だ。
守備の要である彼を起用予定だったフランス代表のデシャン監督にとっては大きな痛手だ。大会まで残りわずかであり、医療スタッフはサリバが間に合うか否かを判断するため、昼夜を問わず対応に当たる。
アーセナル、PK戦で及ばず
この負傷の報せは、すでに沈滞していたアーセナルのチーム内にさらなる暗雲を漂わせた。アルテタ監督率いるチームは歴史を刻む寸前まで迫っていたが、この夜、フランスの強豪を退けることはできず、結局、神経をすり減らすPK戦へと追い込まれた。
PKを外したのはサリバのディフェンスパートナー、ガブリエルだった。タイトルはPSGへ。北ロンドンのチームに残ったのは「もしもの話」だけだ。サリバは精神的ショックに加え、大会欠場の危機という現実も抱えている。
- AFP
デシャン監督、守備の課題に直面
サリバが間に合わなければ、デシャン監督は別の人選を迫られる。イブラヒマ・コナテが第一候補で、マクセンス・ラクロワ、ルーカス・エルナンデス、ジュール・クンデもオプションだ。彼らは2018年優勝チームの層の厚さを示す。
それでも、イングランドで最高と評価される右利きセンターバックを失うのはフランス代表にとって痛手だ。スタッフやサポーターは依然として回復を信じているが、ブダペストで受けた負傷の初期診断では、このアーセナルDFのワールドカップ出場は危ぶまれている。