プティは、ムバッペの古巣パリ・サンジェルマンが2024年に彼を放出したことでチーム力が向上したと指摘。個人主義的な文化が消え、チームはより団結するようになったという。

「タイミングが彼に不利に働いている」とプチは両クラブを比較。さらに「PSGがチームとして機能し始めてから驚異的な結果を出している。全員が一つになっている」と続けた。プチがこのような見解を示すのは初めてではなく、以前もこのストライカーを「注目を浴びたがるタイプ」と評し、フランス代表キャプテンとしての適性を疑問視していた。