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チャンピオンズリーグ敗退後、リバプールのイブラヒマ・コナテはPSGについて「嬉しい」と話し、奇妙な表現を使った。
リヴァプール、パリで苦戦
パルク・デ・プランスでPSGが完璧な試合運びを見せ、リヴァプールは欧州の夢に黄信号が灯った。デジレ・ドゥエとクヴィチャ・クヴァラツヘリアのゴールで0－2。アルネ・スロット率いるチームは、第2戦へ大きなビハインドを背負った。
この敗北は、両チームの準備期間の差を際立たせた。リヴァプールがすぐに国内リーグに切り替える必要があるのに対し、PSGはリーグから特別措置を受け、アンフィールドでの第2戦に向けて万全を期している。
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コナテ、フランスからの支援に羨望の眼差し
試合後、コナテはプレミアリーグがイングランドのクラブを十分に支援していないと語った。彼はリヴァプールが欧州カップ戦のノックアウトステージで不利なのは今回が初めてではないと指摘した。
「昨季も同じで、2年連続だ。プレミアリーグも似た支援をしてくれたらいいのに、現実は違う」とコナテはスタン・スポーツに語った。「彼らにとっては嬉しいだろう。リーグがチャンピオンズリーグでの成果を後押しするのは良いことだ。将来、プレミアリーグでも同じことが起こることを願っている。 CLに出場するチームのためにも、何かをしてほしい」
試合日程の過密化をめぐる議論
この発言は、選手の健康管理と、欧州大会に出場するチームのスケジュール変更を拒否するプレミアリーグの姿勢を巡る長年の議論に再び火をつけた。リーグ・アンがPSG対ランス戦を延期したのに対し、リヴァプールは好調のフラムとのアウェー戦に臨む。 スロット監督率いるチームには身体的負担が懸念される。フルハムは直近3試合でリヴァプール相手に無敗だ。リヴァプールが過密日程をこなす一方、欧州のライバルには回復と戦略を練る時間が十分に与えられている。
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
勝ち残りの可能性は低いものの、リヴァプールは来週のアンフィールドでの第2戦で好結果を残し、準決勝進出へ自信を持っている。その前に土曜のプレミアリーグではフラムと対戦し、上位との差を縮める狙いだ。