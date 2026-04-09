チャンピオンズリーグ敗退後、リバプールのイブラヒマ・コナテはPSGについて「嬉しい」と話し、奇妙な表現を使った。

パルク・デ・プランスでPSGが完璧な試合運びを見せ、リヴァプールは欧州の夢に黄信号が灯った。デジレ・ドゥエとクヴィチャ・クヴァラツヘリアのゴールで0－2。アルネ・スロット率いるチームは、第2戦へ大きなビハインドを背負った。

この敗北は、両チームの準備期間の差を際立たせた。リヴァプールがすぐに国内リーグに切り替える必要があるのに対し、PSGはリーグから特別措置を受け、アンフィールドでの第2戦に向けて万全を期している。