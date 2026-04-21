フリック監督は、ロッカールームの独特の調和が家族にも自身にも理想的な環境だと確信している。クラブの欧州制覇という野心を理解しつつも、今季目標を達成した後もカンプ・ノウに残りたいと表明した。

契約更新についてフリックは「更新が私の計画だ。これがキャリアの最後になるだろう。今は話さないが、更新したい」と明かした。

代表やバイエルンでも素晴らしい時間を過ごしたが、ここでは周囲のすべてが最高だ。キャリアも家族も、すべてに満足している。ロッカールームの雰囲気も素晴らしい。 チャンピオンズリーグは大きなモチベーションだ。クラブとファンの夢でもある。私たちは団結し、何度も挑戦し続けなければならない。そして、できるだけ早く実現したい」