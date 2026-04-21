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チャンピオンズリーグ敗退後、フリック監督が将来について率直に語った
マネージャーが契約の不透明さについて言及
フリック監督は火曜日、バルセロナ対セルタ戦を前に会見し、CL準々決勝でアトレティコに敗退して以来初めて公の場に登場した。2027年6月まで契約がある61歳の指揮官は、去就報道を受け自身の考えを説明した。 2024年の就任以来、フリックはバルサを劇的に変貌させ、デビューシーズンで国内3冠を達成。2026年1月にはスペイン・スーパーカップも防衛した。現在、残り7試合でレアル・マドリードに9ポイント差をつけ、ラ・リーガ連覇目前だ。
長期的な取り組み
フリック監督は、ロッカールームの独特の調和が家族にも自身にも理想的な環境だと確信している。クラブの欧州制覇という野心を理解しつつも、今季目標を達成した後もカンプ・ノウに残りたいと表明した。
契約更新についてフリックは「更新が私の計画だ。これがキャリアの最後になるだろう。今は話さないが、更新したい」と明かした。
代表やバイエルンでも素晴らしい時間を過ごしたが、ここでは周囲のすべてが最高だ。キャリアも家族も、すべてに満足している。ロッカールームの雰囲気も素晴らしい。 チャンピオンズリーグは大きなモチベーションだ。クラブとファンの夢でもある。私たちは団結し、何度も挑戦し続けなければならない。そして、できるだけ早く実現したい」
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EU離脱をめぐる考察
欧州の舞台から早期に敗退した悔しさはあったものの、フリック監督は選手たちの奮闘を誇りに思い、将来への教訓を語った。彼は、この失望を若いチームの成長の原動力にすべきだと強調した。
フリック監督は「毎シーズンは旅だ。若いチームは敗北から学ぶ。CL敗退は痛かったが、今後の試合と来季へ最善を尽くす。これがモチベーションだ。成長しなければならない。 「チームを誇りに思う。今はリーガ・エスパニョーラに集中している。我々は優位だが、まだ終わっていない。簡単ではない。最高のプレーをし、全力を尽くす。全員がチームを誇りに思っている。彼らはすべてを捧げた。だが、辛いものだ。」
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注目はセルタ・ビーゴへ
バルセロナは水曜夜、カンプ・ノウでセルタ・ビーゴを相手にレアル・マドリードへの大量リードを守りたい。欧州戦の疲れを早く取り除ければ、フリック率いる若いチームは王座を守れるだろう。