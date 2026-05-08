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チャンピオンズリーグ敗退後、ヴィンセント・コンパニは攻撃的戦術を捨てるべきではないと助言された。バイエルン・ミュンヘンのレジェンドがPSG戦の敗因を振り返る。
マテウス、PSG戦敗北後もコンパニーの攻撃的な采配を支持
バイエルンはPSGとの2試合で計6失点し、チャンピオンズリーグを敗退した。この敗戦は守備の課題を露呈したが、コンパニ監督の攻撃戦術が機能したことも示した。脆弱さは欧州だけではない。ブンデスリーガのマインツ戦（4-3）やハイデンハイム戦（3-3）でも、リスクと守備の安定性のバランスに苦慮する守備陣の課題が表れている。
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マテウスは、バイエルンが自らのスタイルを捨ててはならないと主張している。
バイエルンの元主将マテウスは、守備に課題があってもコンパニの攻撃的スタイルを続けるべきだと語る。
「これほど攻撃的なスタイルでは、すべてを守るのは難しい」とマテウスは『Sport』紙に語った。「失点は多いが、今季は2冠目前で、チャンピオンズリーグでも準決勝に進出した」
アリアンツ・アレーナにエンターテインメントが戻ってきた
アリアンツ・アレーナでの第2戦では、ウスマン・デンベレの序盤弾がホームを沈黙させた。ハリー・ケインの終盤同点弾も、2試合合計は覆せなかった。それでもマテウスは楽観的だ。バイエルンは今シーズン、攻撃的なサッカーで興奮を取り戻したと語った。
「バイエルンは準決勝2ndレグでベストなプレーではなかったが、一年間ファンを楽しませてくれた」と付け加えた。「彼らの試合はいつも楽しみだ。得点が生まれやすく、華麗なサッカーの代名詞だからだ。このスタイルを続けるべきだ」とドイツ代表最多出場記録保持者は語った。
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今後は国内タイトル獲得に注力する
バイエルンは国内リーグに集中し直すべきだ。すでにブンデスリーガ優勝を決め、残る2節ではヴォルフスブルクとケルンと戦う。その後、コンパニャ監督率いるチームは5月23日のシュトゥットガルトとのDFBポカール決勝へ備える。