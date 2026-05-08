チャンピオンズリーグ敗退後、ヴィンセント・コンパニは攻撃的戦術を捨てるべきではないと助言された。バイエルン・ミュンヘンのレジェンドがPSG戦の敗因を振り返る。

アリアンツ・アレーナでの第2戦では、ウスマン・デンベレの序盤弾がホームを沈黙させた。ハリー・ケインの終盤同点弾も、2試合合計は覆せなかった。それでもマテウスは楽観的だ。バイエルンは今シーズン、攻撃的なサッカーで興奮を取り戻したと語った。

「バイエルンは準決勝2ndレグでベストなプレーではなかったが、一年間ファンを楽しませてくれた」と付け加えた。「彼らの試合はいつも楽しみだ。得点が生まれやすく、華麗なサッカーの代名詞だからだ。このスタイルを続けるべきだ」とドイツ代表最多出場記録保持者は語った。