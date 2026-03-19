Getty
翻訳者：
チャンピオンズリーグ敗退の痛手を受けながらも、トッテナムの監督イゴール・トゥドールが待望の初勝利を挙げ、「素晴らしい感覚」と喜びを語った
スパーズは勝利したものの、敗退した
トッテナムは水曜日の夜、アトレティコを3-2で下し、トーマス・フランク監督の後任として就任したトゥドール監督に、ついに初勝利をもたらした。 しかし、スパーズにとっては十分とは言えず、ディエゴ・シメオネ率いるアトレティコに2試合合計7-5で敗れ、チャンピオンズリーグから敗退することとなった。それでも、リヴァプールとの1-1の引き分けに続くこの北ロンドンでの勝利は、最近の不振にもかかわらず、トゥドル監督がようやくスパーズを正しい方向へと導き始めているという楽観的な見方を生むかもしれない。
- Getty Images Sport
テューダー、トッテナムで「素晴らしい」ひとときを過ごす
試合後、テュダー監督は確かに前向きな気持ちだった。彼はBBCスポーツに対し次のように語った。「複雑な心境だ。勝ち残れなかったのは残念だが、非常に良いパフォーマンスだった。ピッチ上では、試合開始の瞬間から選手団やチームと一体となって応援してくれたファンたちと共に、素晴らしい雰囲気を感じることができた。選手たちを称えたい。前向きな姿勢、献身的なプレー、多くの走り込み、良い点がたくさんあった。
「試合開始の瞬間から素晴らしいエネルギーが溢れていました。ファンも、チームが最初の1分から最後の1分まで全力を尽くしていることを理解し、私たちと共にいてくれました。本当に素晴らしかったです、ありがとう。選手たちは信じていましたし、今のこのパフォーマンスがいかに重要か、皆さんも見て取れたはずです。ここ2試合で私たちは成長しました。日曜日のノッティンガム・フォレスト戦は重要な一戦ですが、まだ何も決まるわけではありません。最終的な決着は、残り3試合で決まるでしょう。」
スパーズの士気が高まる
テューダー監督はまた、この勝利が、プレミアリーグの再開を控えたチームにとって、自信を大きく高めるものになると考えている。彼は次のように付け加えた。「今日は11人の選手と、ベンチにはたった1人の選手――[ケビン]・ダンソしかいなかった。 [ルーカス]・ベルグヴァル、[デスティニー]・ウドギー、そしてコナー・[ギャラガー]については、医師から20分間しかプレーできないと言われていた。つまり、11人の選手とダンソだけだった。だからこそ、この試合の価値はさらに高まる。勝利を収められたことは嬉しく、チームの士気にとっても重要だった。」
スパーズは現在、降格回避をかけた戦いの真っ只中にあり、来シーズンの欧州カップ戦出場は絶望的だ。しかし、トゥドール監督は、チームが近いうちに欧州の舞台に戻れると確信している。「来年ではないが、その翌年にはなるはずだ。なぜそうならないというのか？昨シーズンのタイトル獲得は選手たちに自信を与えたし、欧州カップ戦の経験があるかどうかは全く違う話だ。」
- Getty Images Sport
スパーズ、次は大一番
トッテナムは日曜日に、同じく降格圏に沈むノッティンガム・フォレストとの重要なプレミアリーグの一戦に臨む。スパーズはヴィトール・ペレイラ監督率いるチームよりわずか1ポイント、順位も1つ上にあるだけであり、両チームとも、トップリーグ残留への望みを繋ぐには勝利が不可欠であることを認識している。
広告