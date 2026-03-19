チャンピオンズリーグ敗退の痛手を受けながらも、トッテナムの監督イゴール・トゥドールが待望の初勝利を挙げ、「素晴らしい感覚」と喜びを語った

試合後、テュダー監督は確かに前向きな気持ちだった。彼はBBCスポーツに対し次のように語った。「複雑な心境だ。勝ち残れなかったのは残念だが、非常に良いパフォーマンスだった。ピッチ上では、試合開始の瞬間から選手団やチームと一体となって応援してくれたファンたちと共に、素晴らしい雰囲気を感じることができた。選手たちを称えたい。前向きな姿勢、献身的なプレー、多くの走り込み、良い点がたくさんあった。

「試合開始の瞬間から素晴らしいエネルギーが溢れていました。ファンも、チームが最初の1分から最後の1分まで全力を尽くしていることを理解し、私たちと共にいてくれました。本当に素晴らしかったです、ありがとう。選手たちは信じていましたし、今のこのパフォーマンスがいかに重要か、皆さんも見て取れたはずです。ここ2試合で私たちは成長しました。日曜日のノッティンガム・フォレスト戦は重要な一戦ですが、まだ何も決まるわけではありません。最終的な決着は、残り3試合で決まるでしょう。」