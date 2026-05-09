チャンピオンズリーグ敗退で批判を受けるレアル・マドリードのキリアン・エムバペを、エンドリックが擁護した。

27歳の彼には批判が絶えないが、味方であるエンドリックがいる。レンタル移籍中のリヨンの若きブラジル人スターは今週、批判者たちに対し、ムバッペがチームにまだ貢献していることを指摘した。フランス移籍前にワールドカップ優勝者ムバッペと同じロッカールームで過ごしたエンドリックは、今もチームメイトの価値を信じている。

『SoFoot』の取材に、この若きストライカーは地元メディアの報道やスタンドの敵意を気にしないと言い切った。「人々がムバッペについて何を言おうと気にしない。彼がまたゴールデンブーツを獲得することを願っている。僕が見ているのは、彼が多くのゴールを決めてレアル・マドリードに貢献しているということだ」と断固とした口調で語り、統計的な貢献を強調した。