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チャンピオンズリーグ敗退で批判を受けるレアル・マドリードのキリアン・エムバペを、エンドリックが擁護した。
ムバッペはベルナベウで厳しい視線にさらされている。
一連の出来事でレアル・マドリードのサポーターとの関係が悪化したムバッペは、マドリードで激しい批判にさらされている。 チャンピオンズリーグ敗退でファンは落胆し、出場機会のなかったムバッペが休暇でヨットに乗ったことが無神経だとの批判を呼んだ。
さらに、ファンはアルバロ・アルベロア監督の戦術も批判。ムバッペの起用が守備の安定性とヴィニシウス・ジュニオールとの連携を乱していると指摘している。
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エンドリック、批判に反論
27歳の彼には批判が絶えないが、味方であるエンドリックがいる。レンタル移籍中のリヨンの若きブラジル人スターは今週、批判者たちに対し、ムバッペがチームにまだ貢献していることを指摘した。フランス移籍前にワールドカップ優勝者ムバッペと同じロッカールームで過ごしたエンドリックは、今もチームメイトの価値を信じている。
『SoFoot』の取材に、この若きストライカーは地元メディアの報道やスタンドの敵意を気にしないと言い切った。「人々がムバッペについて何を言おうと気にしない。彼がまたゴールデンブーツを獲得することを願っている。僕が見ているのは、彼が多くのゴールを決めてレアル・マドリードに貢献しているということだ」と断固とした口調で語り、統計的な貢献を強調した。
デジタル抗議活動が沸点に達する
ムバッペへの反発は、サンティアゴ・ベルナベウでの野次やSNSの批判投稿だけではない。マドリディスタ（レアル・マドリードのサポーター）は分裂し、クラブが長年獲得を熱望した選手への「ハネムーン期間」はあっけなく終わった。
退団を求めるオンライン署名など、大規模なネット抗議も報告されている。フロレンティーノ・ペレス会長ら首脳陣は公式にはプロジェクト継続を表明しているが、この動きの大きさは、迫るバルセロナとの「エル・クラシコ」で結果を出し、批判を封じなければならないという大きな圧力を選手に与えている。
- AFP
アルベロア、レアル・マドリードのロッカールーム不和説を否定
休暇中の騒動に続き、ムバッペはオーレリアン・チュアメニとフェデリコ・バルベルデの間に報じられた対立での振る舞いについても批判を受けている。SNSの批判者は、合宿の緊張を考慮するとトレーニング中の彼の笑顔は「不適切」と指摘。しかしアルベロア監督は、それは一瞬の出来事を「誤解」したに過ぎないと一蹴した。 外部のでっち上げに過ぎず、チームは依然として内部目標に集中していると強調した。