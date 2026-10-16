騒動の発端は、アトレティコ・マドリーに敗れた厳しいチャンピオンズリーグの一戦後に、マルティネスが率直な思いを語ったインタビューだった。目に見えていら立っていたDFは、現在のチーム状況と夏の新加入選手の不足について、遠慮なく見解を述べた。前シーズンに築いた土台を生かしてチームを強化できなかったとして、クラブの意思決定者を名指しで批判し、現在の陣容には欧州の強豪と渡り合うために必要な選手層の厚みが欠けているとの考えを示した。

「私が情熱的な人間で、強い思いを持ってフットボールに向き合っていることは、誰もが知っている。敗戦への悔しさから、適切ではなかったかもしれないタイミングと場所で自分の気持ちを表してしまった。そのことを謝罪したい。私たちが一丸となっているとき、クラブは最も力を発揮する。あのときの私の言葉は、その結束の助けにならなかったと認識している。マンチェスター・ユナイテッドに関わる一人ひとりが、クラブとサポーターにふさわしい成功をもたらすという共通の目標を達成するため、できる限りのことをしていると分かっている」。マルティネスは声明でこう付け加えた。