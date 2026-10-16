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チャンピオンズリーグ敗戦後にマンチェスター・ユナイテッドの経営陣を痛烈批判したリサンドロ・マルティネス、公に謝罪
カリック、スター選手を緊急会談に呼び出す
報道した『マンチェスター・イブニング・ニュース』によると、マルティネスは木曜日、わだかまりを解消するためにキャリントンの練習場で開かれた会談に呼び出され、マイケル・キャリック監督とユナイテッドの幹部らを前に最近の言動について説明した。会談に先立ち、クラブの内部運営に対する同DFの公の場での姿勢には厳しい目が向けられていた。
プレミアリーグの強豪クラブは内部での懲戒処分の具体的な内容を明らかにしていないものの、元アヤックスのマルティネスには多額の罰金が科されたと広くみられている。この高額な罰金は、騒動に終止符を打ち、ロッカールームの規律を取り戻そうとするクラブ首脳陣の厳しい姿勢を示している。
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キャリントンでの衝突を受け、公に謝罪
マルティネスはオールド・トラッフォードでの緊張を和らげるため、クラブ上層部に対する最近の激しい発言を受けて正式に謝罪した。話し合いの直後にはSNSで後悔の念を表明。クラブは騒動の収束を図る中、声明を出すと決めたのはあくまで選手本人だとしている。
28歳のマルティネスは自身のインスタグラムへの投稿で、発言の背景にあった感情を説明しようとした。「今日、クラブの幹部や監督と会った。非常に前向きな話し合いで、意見を交わし、火曜日の試合後に起きたことについて率直に話すことができた」とマルティネスは述べた。
アトレティコ戦で不満が爆発
騒動の発端は、アトレティコ・マドリーに敗れた厳しいチャンピオンズリーグの一戦後に、マルティネスが率直な思いを語ったインタビューだった。目に見えていら立っていたDFは、現在のチーム状況と夏の新加入選手の不足について、遠慮なく見解を述べた。前シーズンに築いた土台を生かしてチームを強化できなかったとして、クラブの意思決定者を名指しで批判し、現在の陣容には欧州の強豪と渡り合うために必要な選手層の厚みが欠けているとの考えを示した。
「私が情熱的な人間で、強い思いを持ってフットボールに向き合っていることは、誰もが知っている。敗戦への悔しさから、適切ではなかったかもしれないタイミングと場所で自分の気持ちを表してしまった。そのことを謝罪したい。私たちが一丸となっているとき、クラブは最も力を発揮する。あのときの私の言葉は、その結束の助けにならなかったと認識している。マンチェスター・ユナイテッドに関わる一人ひとりが、クラブとサポーターにふさわしい成功をもたらすという共通の目標を達成するため、できる限りのことをしていると分かっている」。マルティネスは声明でこう付け加えた。
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ジェイソン・ウィルコックスへの直接的な批判
マルティネスは試合後、Amazon Primeの最初の取材対応で、テクニカルディレクターのジェイソン・ウィルコックスを特に厳しく批判した。アルゼンチン代表DFは、補強部門がチームの期待に応えられなかったとの考えを示した。「かなり自分を抑えなければならない。でも、時にはそれが今のクラブの状況を映し出していると思う。昨シーズンは素晴らしいシーズンを送った。だから今は、上層部にもっと期待している。競争するために、もっと選手を獲得してほしいんだ」と最初のインタビューで語った。
チームがチャンピオンズリーグで戦えるレベルにあると思うかと直接問われると、マルティネスは「正直に言って、もっと期待していた。もっと期待していたよ」と率直に答えた。夏の補強を指しているのかとの問いにも明確に認め、こう続けた。「ああ、100％そうだ。テクニカルディレクターにはもっと期待していた。正直に言わなければならない。それに、選手である僕たちももっとやらなければならない。でも、こういう夜に備えられる強いチームを作ることも重要だ。全体的に見て、昨シーズンはできることをすべてやったと思う。素晴らしいチームを築くための土台を作ったんだ」
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