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Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Oliver Maywurm

翻訳者：

チャンピオンズリーグ史上初！PSGとバイエルンが驚異的な試合で歴史を刻んだ

チャンピオンズ リーグ
パリ・サンジェルマン 対 バイエルン
パリ・サンジェルマン
バイエルン

パリ・サンジェルマンとバイエルン・ミュンヘンは、劇的なチャンピオンズリーグ準決勝第1戦で歴史に名を刻んだ。

チャンピオンズリーグ準決勝で前半45分に5得点が生まれたのは、1992/93シーズンの大会開始以来、初めてのことだった。 しかし火曜日のPSG対バイエルン戦では、それだけでは終わらなかった。65分にダヨ・ウパメカノが得点し、バイエルンから見て3－5となった時点で、この試合は準決勝の最多得点記録を更新した。

  • 17分、パルク・デ・プランスでハリー・ケインがPKを沈め、バイエルンが先制。直前にルイス・ディアスがPSGセンターバックのウィリアン・パチョからファウルを受けた。

    直後にPSGはクヴィチャ・クヴァラツヘリアの美しいカーブシュートで同点とし、さらに30分過ぎにはジョアン・ネヴェスがCKからヘディングで勝ち越し、試合を逆転した。

    その後も攻防は激化し、41分にはマイケル・オリゼが同点弾をマークした。

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    PSGとFCバイエルンが圧巻の試合を繰り広げた

    前半終了間際、引き分けかと思われたがVARでPSGにPK。前半5分、ウスマン・デンベレが決め3－2で折り返し。

    後半も攻防が続いたが、56分にクヴァラツケリアが追加点。直後、デンベレもニアへのシュートで2点目を決めた。 バイエルンは65分、ウパメカノの得点で3－5と追い上げる。さらに69分、ディアスがこの試合9点目を決め4－5とした。それでもパリが逃げ切り、準決勝の最多得点記録を更新。

    決着は来週、パリがミュンヘンで第2戦に臨む際に付く。勝者は5月末、ブダペストの決勝でアーセナルまたはアトレティコと対戦する。

    W杯優勝経験のあるクリストフ・クラマーは、PSG対バイエルンの第1戦後、Primeの解説で「こんな試合は初めて。最後までスペースがあり、9－9でもおかしくなかった」と興奮気味に語った。

  • バイエルン対PSGは、CL準決勝で最も得点が生まれる試合になるか？

    バイエルン対PSGの第2戦では、チャンピオンズリーグ準決勝の最多得点記録（13点）を更新する可能性がある。新記録にはあと5得点が必要だ。

    現在、最多は合計13得点で、これまでに2度記録されている。2017/18シーズンのリヴァプール対ローマでは、第1戦をリヴァプールが5－2で制したが、第2戦はローマが4－2で逆転目前まで迫った。 もう一つは昨季のバルセロナ対インテルで、インテルのホーム第2戦を延長4-3で制し、合計13ゴールとなった。

  • FCバイエルン・ミュンヘンの今後の試合


    日付

    試合

    大会

    5月2日（土）

    FCバイエルン vs. 1.FCハイデンハイム

    ブンデスリーガ

    5月6日（水）

    FCバイエルン対パリ・サンジェルマン

    チャンピオンズリーグ

    5月9日（土）

    VfLヴォルフスブルク対FCバイエルン

    ブンデスリーガ

    5月16日（土）

    FCバイエルン対1.FCケルン

    ブンデスリーガ


ブンデスリーガ
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