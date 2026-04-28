チャンピオンズリーグ準決勝で前半45分に5得点が生まれたのは、1992/93シーズンの大会開始以来、初めてのことだった。 しかし火曜日のPSG対バイエルン戦では、それだけでは終わらなかった。65分にダヨ・ウパメカノが得点し、バイエルンから見て3－5となった時点で、この試合は準決勝の最多得点記録を更新した。
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チャンピオンズリーグ史上初！PSGとバイエルンが驚異的な試合で歴史を刻んだ
17分、パルク・デ・プランスでハリー・ケインがPKを沈め、バイエルンが先制。直前にルイス・ディアスがPSGセンターバックのウィリアン・パチョからファウルを受けた。
直後にPSGはクヴィチャ・クヴァラツヘリアの美しいカーブシュートで同点とし、さらに30分過ぎにはジョアン・ネヴェスがCKからヘディングで勝ち越し、試合を逆転した。
その後も攻防は激化し、41分にはマイケル・オリゼが同点弾をマークした。
- AFP
PSGとFCバイエルンが圧巻の試合を繰り広げた
前半終了間際、引き分けかと思われたがVARでPSGにPK。前半5分、ウスマン・デンベレが決め3－2で折り返し。
後半も攻防が続いたが、56分にクヴァラツケリアが追加点。直後、デンベレもニアへのシュートで2点目を決めた。 バイエルンは65分、ウパメカノの得点で3－5と追い上げる。さらに69分、ディアスがこの試合9点目を決め4－5とした。それでもパリが逃げ切り、準決勝の最多得点記録を更新。
決着は来週、パリがミュンヘンで第2戦に臨む際に付く。勝者は5月末、ブダペストの決勝でアーセナルまたはアトレティコと対戦する。
W杯優勝経験のあるクリストフ・クラマーは、PSG対バイエルンの第1戦後、Primeの解説で「こんな試合は初めて。最後までスペースがあり、9－9でもおかしくなかった」と興奮気味に語った。
バイエルン対PSGは、CL準決勝で最も得点が生まれる試合になるか？
バイエルン対PSGの第2戦では、チャンピオンズリーグ準決勝の最多得点記録（13点）を更新する可能性がある。新記録にはあと5得点が必要だ。
現在、最多は合計13得点で、これまでに2度記録されている。2017/18シーズンのリヴァプール対ローマでは、第1戦をリヴァプールが5－2で制したが、第2戦はローマが4－2で逆転目前まで迫った。 もう一つは昨季のバルセロナ対インテルで、インテルのホーム第2戦を延長4-3で制し、合計13ゴールとなった。
FCバイエルン・ミュンヘンの今後の試合
日付
試合
大会
5月2日（土）
FCバイエルン vs. 1.FCハイデンハイム
ブンデスリーガ
5月6日（水）
FCバイエルン対パリ・サンジェルマン
チャンピオンズリーグ
5月9日（土）
VfLヴォルフスブルク対FCバイエルン
ブンデスリーガ
5月16日（土）
FCバイエルン対1.FCケルン
ブンデスリーガ