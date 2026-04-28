チャンピオンズリーグ史上初！PSGとバイエルンが驚異的な試合で歴史を刻んだ

17分、パルク・デ・プランスでハリー・ケインがPKを沈め、バイエルンが先制。直前にルイス・ディアスがPSGセンターバックのウィリアン・パチョからファウルを受けた。

直後にPSGはクヴィチャ・クヴァラツヘリアの美しいカーブシュートで同点とし、さらに30分過ぎにはジョアン・ネヴェスがCKからヘディングで勝ち越し、試合を逆転した。

その後も攻防は激化し、41分にはマイケル・オリゼが同点弾をマークした。